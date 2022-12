Ansturm auf Sozialkaufhäuser vor Weihnachten – Run auf Geschenke aus zweiter Hand

Armut in Deutschland

Sozialkaufhäuser in NRW verzeichnen in der Weihnachtszeit immer mehr Kunden. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Diakonie sieht eine klare Tendenz.

Hamm – Sozialkaufhäuser werden kurz vor Weihnachten immer beliebter. Manch einen treiben die Inflation, die Energiekrise und somit auch der klamme Geldbeutel in die Second-Hand-Läden der verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen. Manch einer besucht die Sozialkaufhäuser aber auch aus Gründen des Umweltschutzes. Ware aus zweiter Hand ist angesagt – denn sie ist nachhaltiger. So stellte unter anderem auch die Diakonie Ruhr-Hellweg einen wachsenden Zulauf fest in ihren Sozialkaufhäusern in Nordrhein-Westfalen.

Ansturm auf Sozialkaufhäuser vor Weihnachten: Jeder kann dort einkaufen

Nicht in allen Sozialkaufhäusern kann auch jeder einkaufen gehen. Manche fordern einen Berechtigungsschein. Dort können zum Beispiel nur einkommensschwache Menschen, die Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Wohngeld oder Grundsicherung empfangen, kostengünstig einkaufen. „Als Nachweis bringen Sie bitte zu Ihrem ersten Besuch/ Kauf bei uns Ihren ALG II- BAföG-, Renten-, Wohngeldbescheid, o.ä. mit“, fordert etwa die „Möbelkiste Hamburg“. Anders handhabt es die Diakonie in NRW.

Christine Weyrowitz, Geschäftsführerin der Diakonie-Kaufhäuser „Kaufnett“ im Bezirk Ruhr-Hellweg, klärt im Gespräch mit wa.de auf: „Bei uns benötigt man keine Berechtigungsscheine, jeder kann in unseren Sozialkaufhäusern einkaufen.“ Das Angebot würden gerade jetzt vor Weihnachten viele Menschen wahrnehmen. „Der Teufel ist bei uns los. Es lässt sich deutlich feststellen, dass in diesem Jahr viel mehr Menschen kurz vor Weihnachten bei uns Waren kaufen“, sagt sie. Das habe verschiedene Gründe.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat nicht nur viele Leben gekostet und zahlreiche unschuldige Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, er wirkt sich auch – selbstredend handelt es sich dabei im Vergleich zum Leid der Menschen vor Ort um das wesentlich kleinere Problem – auf die wirtschaftliche Gesamtlage in Deutschland aus.

Inflation, Energiekrise, steigende Preise im Supermarkt: Immer mehr Menschen gehen ins Sozialkaufhaus

Europa hat mit einer Inflation zu kämpfen, die Energiepreise schießen in die Höhe und auch der Wocheneinkauf im Supermarkt und Sit hat sich mittlerweile für noch mehr Menschen zu einer finanziellen Herausforderung entwickelt. „Seit September bemerken wir einen Kundenzuwachs von 20 bis 25 Prozent“, sagt Diakonie-Geschäftsführerin Weyrowitz. Tendenz steigend.

„Das ist eindeutig darauf zurückzuführen, dass die Lebenshaltungskosten in Deutschland extrem gestiegen sind. Deswegen“, sagt Sozialkaufhaus-Chefin Weyrowitz, „wollen die Menschen an anderer Stelle Geld sparen.“ Zum Beispiel, indem sie ihre Weihnachtsgeschenke in einem Second-Hand-Laden kaufen. „Für viele Menschen ist das mittlerweile zur Normalität geworden. In der Gesellschaft ist die Botschaft angekommen, dass man sich für gebrauchte Dinge nicht schämen muss. Ich denke, 80 Prozent der Kunden kaufen aus wirtschaftliche Erwägungen bei uns ein“, erklärt sie. Doch es gibt auch andere Beweggründe.

„Grüne“ Geschenke und Nachhaltigkeit: Second-Hand-Läden werden immer beliebter

Jeder größere Konzern betreibt mittlerweile sogenanntes „Green Washing“. Heißt: Produkte werden als vermeintlich besonders „grün“ und nachhaltig dargestellt. Meist handelt es sich dabei um eine große Mogelei. Anders in den Sozialkaufhäusern. Second-Hand-Ware ist unbestritten nachhaltig. Gerade bei Schülern oder Studenten spiele das eine große Rolle.

+ Bekleidung ist im Sozialkaufhaus „Kaufnett“ hoch im Kurs. © DRH

So werden die Sozialkaufhäuser in Unna und den weiteren Standorten Kamen, Werne, Holzwickede, Arnsberg und Hamm – dort wurde 2017 das „Kaufnett Bambini“ eröffnet – von einem „Querschnitt der Gesellschaft“ (O-Ton Weyrowitz) angesteuert. „Etwa 75 Prozent der Menschen, die unsere Sozialkaufhäuser nutzen, sind sozialschwache Personen“, sagt die Diakonie-Geschäftsführerin. Auch viele Rentner mit kleineren Renten seien darunter. Der Rest der Kunden setze sich aus Schülern, Studierenden und auch vielen jungen Familien mit Kleinkindern zusammen. Zudem würden auch Geflüchtete aus der Ukraine die Sozialkaufhäuser in Anspruch nehmen.

Auch Möbel und Haushaltsgegenstände sind in Sozialkaufhäusern erhältlich

Letztere würden vor allem Möbel und Haushaltswaren kaufen. Die Menschen sind schließlich nur mit dem nötigsten nach Deutschland gekommen, es fehlt in den Wohnungen an banalen Dingen wie Töpfen, Pfannen, Geschirr und Schränken. „Wir verkaufen recht viele Haushaltswaren. Aber auch Porzellan, Gläser und Dekoartikel – speziell auch Weihnachtliches“, sagt Weyrowitz. Damit unterstützen die Kunden sogar noch einen wohltätigen Zweck.

Spenden landen in den Regalen der Sozialkaufhäuser. „Bekleidung ist hoch im Kurs, aber uns erreichen auch Spenden etwa aus Haushaltsauflösungen. Dabei handelt es sich dann meist um Möbel und Haushaltsgegenstände“, sagt Weyrowitz. Der Erlös aus dem Verkauf dieser gespendeten Dinge fließe schließlich in die Deckung der Personal- und Sachkosten. „Wir möchten möglichst viele Menschen beschäftigen, um sie aus der Armut zu holen“, sagt Weyrowitz. Damit auch sie in Zukunft ein unbeschwerteres Weihnachten erleben.

Rubriklistenbild: © Uwe Anspach/dpa