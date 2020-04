Polizist in Gelsenkirchen erschossen - Gewerkschaft spricht von Mord

Mehrere Schüsse abgefeuert

+ © dpa Bei einem Einsatz des SEK in Gelsenkirchen (NRW) ist ein Polizist erschossen worden. Ein 29-jähriger Mann zog eine Waffe - es soll um Handel mit Drogen gehen. © dpa

Dramatischer Einsatz des SEK in Gelsenkirchen. Ein Polizei wird erschossen, als die Einsatzkräfte eine Wohnung stürmen wollen. Hintergrund sind offenbar Geschäfte mit Drogen.

Einsatz des SEK in Gelsenkirchen endet tragisch.

Polizist erschossen, als SEK eine Wohnung stürmen will.

29-Jähriger ließ sich nach Schusswechsel widerstandlos festnehmen.

Update, 29. April, 15.30 Uhr: Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) trauert um ihren Kollegen. Der 28 Jahre alte Polizist war am Mittwochmorgen erschossen worden, als ein SEK eine Wohnung in Gelsenkirchen stürmen wollte. Dem Täter wird vorgeworfen, mit Drogen gehandelt zu haben. Der tödlich getroffene Beamte gehörte dem SEK Münster an, heißt es in einer Mitteilung der GdP.

Die Gewerkschaft bewertet die Tat als Mord. „Wer gezielt auf Polizisten schießt, um sich der Strafverfolgung zu entziehen, nimmt deren Tod bewusst in Kauf und muss deshalb mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden“, sagt der GdP-Landesvorsitzende Michael Maatz. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul trauert um den 28 Jahre alten Polizisten. "Das ist ein schwarzer Tag für die nordrhein-westfälische Polizei", so Reul.

Die #PolizeiNRW trauert um den 28-jährigen Beamten, der heute beim SEK-Einsatz in #Gelsenkirchen ums Leben gekommen ist. „Das ist ein schwarzer Tag für die nordrhein-westfälische Polizei“, sagte Minister @hreul. @polizei_nrw_ge 1/3 pic.twitter.com/vYkrYXB1CA — Innenministerium NRW (@IM_NRW) April 29, 2020

Gelsenkirchen: SEK-Einsatz endet tragisch - Polizist erschossen

Gelsenkirchen - Ein Polizist des SEK ist am Mittwochmorgen in Gelsenkirchen durch Schüsse getötet worden. Der Schütze soll ein Beschuldigter aus dem Drogen-Milieu sein, berichtet wa.de*. Der Schusswechsel fand an der Augustin-Wibbelt-Straße statt. Dort sollte gegen 6 Uhr ein Durchsuchungsbeschluss wegen Verdachts des Rauschgiftbesitzes und -handels vollstreckt werden, wie die Bild zuerst berichtete. Dabei wurde der Polizist erschossen - trotz Schutzkleidung und notwendiger Schulung für solche Situationen.

Die Polizei verfügte über Informationen, dass der Mann möglicherweise eine Waffe besitze. Deswegen wurde das SEK zu dem Einsatz in Gelsenkirchen hinzugerufen. Als die SEK-Kräfte versuchten in das Haus einzudringen, soll der 29-jährige Beschuldigte aus dem Drogen-Milieu das Feuer eröffnet haben, heißt es laut Bild-Informationen. Er hat auf die Polizisten geschossen. Der Schütze aus Gelsenkirchen konnte im Anschluss gefasst werden.

Gelsenkirchen: Polizist erschossen, als SEK zugreifen wollte

Insgesamt sollen bei dem Einsatz des SEK in Gelsenkirchen zwei Schüsse gefallen sein, sagte der Sprecher der Polizei Gelsenkirchen. Ein 28-jähriger Polizist aus Münster wurde dabei getroffen. Der Mann sei noch ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber nach etwa einer Stunde an der Verletzung gestorben.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, habe der Beschuldigte, der offenbar mit Drogen in Verbindung steht, durch das Türblatt geschossen. Der Polizist habe eine Schutzweste getragen, doch offenbar konnte der Schuss durch die Armöffnung gelangen. Die Einsatzkräfte des SEK erwiderten nach Information der Bild-Zeitung die Schüsse.

+ Nachdem ein Polizist erschossen worden ist, wurden Spuren gesichert. Zu dem Drama kam es in Gelsenkirchen (NRW), als das SEK einen Mann, der mit Drogen gehandelt haben soll, verhaften wollte. © dpa

Unklar ist bisher, was dem Mann aus Gelsenkirchen genau vorgeworfen wird. Nur soviel: Bis dahin sei der Mann der Polizei nicht bekannt gewesen. Nachdem er den Polizist de SEK erschossen hat, wird jetzt allerdings nicht nur wegen Drogenhandels ermittelt, sondern auch wegen der Tötung eines Polizisten.

Der Sprecher der Polizei Gelsenkirchen erklärt, die angegriffenen Polizisten hätten das Feuer erwidert, aber den Tatverdächtigen nicht getroffen. "Danach hat er sich widerstandslos festnehmen lassen." Wo genau die Kugel Den Polizisten des SEK traf, wollte der Polizeisprecher nicht sagen. Im Krankenhaus erlag der Polizist dann den Verletzungen.

Gelsenkirchen: Polizist bei Einsatz erschossen - Polizei trauert um Kollegen des SEK

Nach dem dramatischen Einsatz in Gelsenkirchen trauern viele Polizeibehörden in NRW mit dem Kollegen vom SEK. Auf sozialen Netzwerken äußern sich einige Polizeibehörden. Unter anderem bekundet die Polizei im Märkischen Kreis ihre Trauer, mit dem 29-jährigen Kollegen. Ob dem Täter

Bei einem anderen SEK-Einsatz sollte der Verdächtigte in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Dann drohte er mit dem Samurai-Schwert. Bei einem anderen Einsatz des SEK hat sich ein Randalierer nach einem Familienstreit verschanzt. Der Einsatz endete tödlich.

*wa.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.