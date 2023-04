Machtmissbrauch: Vorwürfe gegen Professor – Hochschule in Gelsenkirchen reagiert

Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen

Ein Professor der Westfälischen Hochschule wurde wegen Diskriminierungsvorwürfen vorläufig vom Dienst enthoben.

Ein Professor soll junge Studenten belästigt und seine Macht missbraucht haben: Die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen hat nun Stellung genommen.

Gelsenkirchen – Ein Dozent an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen ist aufgrund von Diskriminierungsvorwürfen vorläufig von Dienst enthoben worden. In einer Stellungnahme der Hochschule, die auch einen Campus in Recklinghausen und einen in Bocholt hat, heißt es: „Uns sind von Studierenden Vorwürfe eines grenzüberschreitenden Machtmissbrauchs durch eine lehrende Person zur Kenntnis gebracht worden.“

Westfälische Hochschule: Professor wollte, dass Studenten in seinem Bett schlafen

Diskriminierung werde nicht geduldet, daher habe man unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe reagiert. Gegen eine „lehrende Person“ wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Zudem wurde eine „vorläufige Dienstenthebung“ eingeleitet, heißt es in einer Mitteilung. Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, könnte die Hochschule aus rechtlichen Gründen keine weiteren Aussagen zu dem Fall tätigen.

Institution Westfälische Hochschule Gründungsjahr 1992 Standorte Gelsenkirchen, Bocholt und Recklinghausen Studierende 8.034 (Stand 2021) Mitarbeitende 750 (Stand 2021)

Die Vorwürfe wiegen schwer: Wie die WAZ berichtet, soll ein Professor der Westfälischen Hochschule mehrere männliche Studierende sexuell belästigt haben und sich außerdem des Machtmissbrauchs schuldig gemacht haben. Gegenüber der WAZ erzählen sechs Betroffene von beinahe täglich privaten WhatsApp-Nachrichten, nächtlichen Anrufen sowie Treffen in der Privatwohnung des Dozenten.

Vorwürfe gegen Professor sollen schon seit 2019 intern bekannt gewesen sein

Zudem soll er die jungen Männer grenzüberschreitend berührt haben, sie nur in Boxershorts bekleidet umarmt haben und sie zur Strafe Liegestütze machen lassen. Laut WA-Informationen sollen diese Vorwürfe an der Hochschule intern schon seit einigen Jahren kursiert haben. Auch dem Spiegel liegen dazu Informationen vor.

Dabei hatte die Westfälische Hochschule erst im März 2022 eine eigene Richtlinie „Diskriminierungsfreie Hochschule“ herausgebracht. Darin heißt es unter anderem: „Alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschule, insbesondere solche mit Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Leitungsaufgaben in Lehre, Forschung und Verwaltung sind in ihrem Aufgabenbereich aufgrund ihrer Fürsorgepflicht dafür verantwortlich, dass Diskriminierung und sexuelle Belästigung unterbleiben bzw. abgestellt werden.“