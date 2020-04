SEK-Beamter erschossen: Schütze aus dem Drogen-Milieu?

28-Jähriger erschossen

+ © dpa Durch die Haustür erschossen: SEK-Beamter verliert im Einsatz sein Leben (Symbolbild). © dpa

Spektakuläre Szenen am Mittwochmorgen: Ein Mann wird des Drogenhandels verdächtigt. Als das SEK vor seiner Tür steht, eröffnet er das Feuer. Ein SEK-Beamter ist tödlich getroffen worden.

SEK-Einsatz endet tödlich

Schütz vermutlich aus dem Drogen-Milieu

Mehrere Schüsse gefallen

Gelsenkirchen - Ein SEK-Beamter ist am Mittwochmorgen in Gelsenkirchen durch Schüsse getötet worden. Der Schütze soll ein Beschuldigter aus dem Drogen-Milieu sein, berichtet wa.de*. Der Schusswechsel fand an der Augustin-Wibbelt-Straße statt. Dort sollte gegen 6 Uhr ein Durchsuchungsbeschluss wegen Verdachts des Rauschgiftbesitzes und -handels vollstreckt werden, wie die Bild zuerst berichtet.

Die Polizei verfügte über Informationen, dass der Mann möglicherweise eine Waffe besitze. Deswegen wurde das SEK hinzugerufen. Als die SEK-Kräfte versuchten in das Haus einzudringen, soll der 29-jährige Beschuldigte aus dem Drogen-Milieu das Feuer eröffnet haben, heißt es laut Bild-Informationen. "Der Beschuldigte hat mindestens zwei Schüsse abgegeben", zitiert das Blatt einen Polizeisprecher. Dabei traf er einen 28-jähren SEK-Beamten.

Wir berichten weiter.

Bei einem anderen SEK-Einsatz sollte der Verdächtigte in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Dann drohte er mit dem Samurai-Schwert.

