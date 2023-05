„Anonyme Drohung“: Schule in Gelsenkirchen wird geräumt – Polizei im Einsatz

Gesamtschule Erle

Die Gesamtschule Erle in Gelsenkirchen wird derzeit geräumt. Der Polizei ist vor Ort spricht von einer „anonymen Drohung“.

Gelsenkirchen – Die Gesamtschule Erle in Gelsenkirchen wird derzeit geräumt. „Wir haben einen Hinweis erhalten, dass es an der Schule eine Androhung einer Amok-Tat geben könnte“, sagte ein Polizeisprecher am Mittag auf wa.de-Nachfrage. Diesem Hinweis gehe man nun nach, „die Kollegen sind vor Ort und sondieren die Lage. Oberste Priorität hat natürlich die Sicherheit der Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte“, so der Sprecher weiter.

Hinweise auf mögliche Amok-Androhung gegen Gelsenkirchener Gesamtschule

Gegen 13 Uhr teilte die Polizei dann mit: „Seit dem Mittwochvormittag, 3. Mai 2023, ist die Polizei aufgrund einer anonymen Drohung mit zahlreichen Kräften im Bereich der Mühlbachstraße und Coesfelder Straße im Einsatz. Die Polizei durchsuchte die dortige Schule und beginnt bereits mit der Räumung. Die Kinder können durch die Eltern an der Oststraße in Höhe der Südstraße abgeholt werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Polizei untersucht mögliche Amok-Androhung an Gesamtschule – Ermittlungen laufen

Bereits Ende Januar 2023 hatte es Amok-Androhungen gegen eine Gelsenkirchener Gesamtschule gegeben. Ob es sich bei dem nun neuen Fall tatsächlich um eine Amok-Androhung handle, werde nun ermittelt. Dieser Text wird laufend aktualisiert (mo)