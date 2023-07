Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tobias Arnold schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tobias Arnold schließen

Die Stadt Dortmund stellt vier Förderprogramme für Bürgerinnen und Bürger vor. Weitere Finanzspritzen für Privatpersonen sind in Arbeit.

Dortmund – Die Stadt Dortmund öffnet für viele Bürgerinnen und Bürger einen großen Finanztopf. In den kommenden Monaten werden insgesamt vier Förderprogramme für die Dortmunder zur Verfügung stehen. RUHR24 weiß mehr.

Dortmund stellt 3,5 Millionen Euro für Klimaschutz-Maßnahmen bereit

Häufig kommen Zuschüsse für Bürger direkt vom Land Nordrhein-Westfalen. Beispielsweise konnten NRW-Haushalte Geld für Heizkosten bekommen. Jetzt will die Stadt Dortmund den Menschen unter die Arme greifen und 3,5 Millionen Euro für Klimaschutz-Maßnahmen bereitstellen.

Wer kann auf diesen Finanztopf zugreifen? Das ist unterschiedlich, konzentriert sich in den neuen vier Förderprogrammen aber meist auf Immobilienbesitzer. Aber auch in naher Zukunft sollen viele Privathaushalte von kommenden Förderprogrammen profitieren. Dazu später mehr in diesem Text.

Welche Förderprogramme werden bereitgestellt? Das Umweltamt der Stadt Dortmund unterstützt die Begrünung von Dächern, Fassaden sowie die Entsiegelung von befestigten Flächen. So soll die Hitze aus Stadtbereichen verschwinden und das Wasser besser gespeichert werden. Anträge für diesen Fördertopf können Gebäudeeigentümer stellen, deren Grundstücke sich in einem „klimatischen Lastraum“ befinden. Das treffe laut Mitteilung der Stadt für den Großteil der Gebäude in Dortmund zu.

Dortmund bereitet Finanztopf vor – Bürger profitieren

Wer als Mitglied seinen Verein schon immer zur nachhaltigen Energiegewinnung motivieren wollte, dem stellt die Stadt Dortmund ein weiteres Argument zur Seite. Das Umweltamt fördert die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Vereinsgebäuden.

Anspruch darauf haben nicht-wirtschaftliche Vereine, die Eigentümer, Pächter oder Mieter von Vereinsgebäuden innerhalb Dortmunds sind. Der Verein muss im Vereinsregister eingetragen sein.

3,5 Millionen Euro von der Stadt Dortmund – Klimaschutz-Maßnahmen werden gefördert

Unter Dortmund schlummert möglicherweise ein großer Energie-Schatz – Erdwärme oder auch Geothermie genannt. Dessen ist sich auch die Stadt Dortmund bewusst und unterstützt Gebäudeeigentümer, die oberflächennahe Erdwärme für Heizungen und Warmwasser nutzen wollen. Antragsberechtigt sind auch Privatpersonen sowie freie Träger sozialer und gemeinnütziger Einrichtungen.

+ Die Stadt Dortmund stellt Fördermittel für Klimaschutzmaßnahmen bereit. © Hans Blossey/Imago, Canva; Collage: RUHR24

Ein weiterer Förderschwerpunkt legt die Stadt Dortmund auf Schallschutzfenster. Diese und Rolladenkästen sollen den Lärm an viel befahrenen Straßen verringern. Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer können den Einbau beantragen, sofern sich die Gebäude in lauten Straßen befinden. Zuletzt hatte die Stadt eine wichtige Dortmunder Hauptstraße zur 30er-Zone erklärt – auch zur Lärmbekämpfung.

Wichtig hierbei: Mieterinnen und Mieter sind nicht antragsberechtigt. Ob ein Antragssteller Fördermittel bekommt, prüft vorab das Umweltamt unter umweltamt@stadtdo.de.

Wie und wo Fördermittel in Dortmund beantragen? Die Zuschüsse bzw. Förderanträge können beim „dlze – Dienstleistungszentrum Energieeffizienz und Klimaschutz“, dem Beratungszentrum des Umweltamtes, beantragt werden. Per E-Mail an dlze@stadtdo.de oder per Post bzw. per Einwurf in einen städtischen Briefkasten. Weitere Förderbedingungen und die Antragsformulare sind unter www.dortmund.de/dlze erhältlich.

Privathaushalte können in Zukunft von der Stadt Dortmund Geld bekommen

Wer sich bislang nicht angesprochen gefühlt hat, für den stellt die Stadt Dortmund weitere Förderprogramme in Aussicht. Unter anderem sollen Mini-Photovoltaikanlagen, sogenannte Balkon-Kraftwerke, gefördert werden. Bis zu 1.000 Euro können Antragssteller von der Stadt bekommen.

Zurzeit erarbeitet die Stadtverwaltung ein Förderprogramm für den Einbau von Wärmepumpen bei privaten Immobilien. Die maximale Fördersumme soll bei 3000 Euro pro Gebäude liegen. Sobald die Mittel verfügbar sind, wird dies auf der Internetseite des „dlze“ veröffentlicht.

Rubriklistenbild: © Hans Blossey/Imago, Canva; Collage: RUHR24