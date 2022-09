Gaspreis von Versorger in NRW erhöht: 1.200 Euro Mehrkosten pro Familie

Stadtwerke Lüdenscheid

+ © Lino Mirgeler / dpa Gaskunden müssen in diesem Winter mit deutlich höheren Kosten rechnen. Viele passen ihre Abschlagszahlungen deshalb schon jetzt an. © Lino Mirgeler / dpa

Der Gaspreis in Lüdenscheid geht immer weiter nach oben. Mit der nächsten Erhöhung hat eine Durchschnitts-Familie im Jahr Kosten von 1.000 Euro mehr. Mehr dazu hier:

Lüdenscheid/Halver (NRW) – Zehntausende Kunden in Lüdenscheid müssen ab dem 1. November deutlich mehr für Gas zahlen. Über die Preiserhöhung werden die Stadtwerke Lüdenscheid in den nächsten Tagen per Post informieren. Dass das vermutlich nicht die letzte Preiserhöhung sein wird, weiß come-on.de.

Die Kundeninformation der Stadtwerke war notwendig geworden, weil die Bundesregierung zum 1. Oktober mehrere Gas-Umlagen eingeführt hat, die die Versorgungssicherheit mit Erdgas in den kommenden zwei Wintern sichern sollen.