VW erfasst Mann - Unfall endet tragisch

Tödliche Kollision

+ © Fotomontage: dpa / Google-Maps In Paderborn kam ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zu Tode. © Fotomontage: dpa / Google-Maps

In Paderborn wurde ein Fußgänger von einem Auto angefahren. Der Mann kam dabei zu Tode. Seine Kleidung wurde ihm offenbar zum Verhängnis.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich in NRW ereignet.

In Paderborn wurde ein Fußgänger von einem Auto erfasst.

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Paderborn - Dramatische Szenen haben sich auf der Dietrichstraße im Paderborner Stadtteil Schloß Neuhaus abgespielt. Dort wurde ein Fußgänger bei einem Unfall von einem Auto angefahren und tödlich verletzt.

Paderborn: VW-Fahrerin übersieht Fußgänger mit Hund

Zu dem tödlichen Unglück in der Dietrichstraße in Paderborn war es bereits am vergangenen Mittwochabend (19. Februar 2020) gekommen. Eine 48-jährige Frau befand sich gegen 18.45 Uhr mit ihrem VW Caddy auf der besagten Straße. Sie fuhr stadtauswärts. Im selben Moment waren zwei Fußgänger zwischen den Einmündungen Kürassierweg und Trakehnerstraße unterwegs.

Wie die Beamten der Polizei Paderborn in einer Pressemitteilung erklärten, ging eine Person mit einem Hund spazieren und hatte eine eingeschaltete Taschenlampe dabei. Die Autofahrerin verlangsamte ihren Wagen und wich auf der schmalen Straße nach rechts aus. Dabei übersah sie einen 53-jährigen Mann und erfasste ihn.

Paderborn: Fußgänger tot - wurde dem Mann seine Kleidung zum Verhängnis?

Wie die Ermittler berichteten, befand sich die Unglückstelle etwa 100 Meter vor der Kreuzung Dietrichstraße/Trakehnerstraße außerhalb geschlossener Ortschaften. Bei der Kollision mit dem Auto wurde der Fußgänger aus Paderborn schwer verletzt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

+ An der hier eingezeichneten Kreuzung in Paderborn kam der Fußgänger ums Leben. © Google-Maps (Screenshot)



Das 53-jährige Unfallopfer trug dunkle Kleidung. Vermutlich konnte die Frau, die den Fußgänger mit ihrem VW anfuhr, ihn deshalb nicht sehen. Der Mann wurde gegen die Frontscheibe geschleudert. Obwohl, die Rettungskräfte umgehend alarmiert wurden und schnell zur Stelle waren, blieben die Reanimationsmaßnahmen des Notarztes erfolglos.

Nicht nur in Paderborn - auch in anderen Städten passieren tödliche Unfälle mit Fußgängern

Nordwestlich von Paderborn kam es am selben Tag ebenfalls zu einem heftigen Verkehrsunfall. In Rheda-Wiedenbrück ist es zu einer Kollision zwischen einem Rettungswagen und einem Auto gekommen und dabei wurden mehrere Beteiligte verletzt, darunter auch ein dreijähriges Kind.

Außerdem war kürzlich ein Audi-Fahrer in Paderborn in einem Unfall verwickelt: An der A33-Aufahrt Sennelager war es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen und zwei Personen erlitten Verletzungen.