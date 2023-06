17-Jähriger stirbt auf Kirmes in Oberhausen – wie konnte es dazu kommen?

Tödlicher Unfall auf Fahrgeschäft

Der 17-jährige Sohn eines Schaustellers ist bei einem tragischen Unfall auf der Sterkrader Kirmes in Oberhausen gestorben. Die Ermittlungen laufen.

Oberhausen – Das Finale der Sterkrader Fronleichnahmskirmes in Oberhausen (NRW) wurde von einer Tragödie überschattet. Der 17-jährige Sohn einer Schaustellerfamilie ist bei einem Unfall auf der Sterkrader Kirmes ums Leben gekommen. Am Sonntagabend (11. Juni) war der Jugendliche gerade dabei, die Fahrchips auf dem Fahrgeschäft „Break Dance“ einzusammeln, als sich das Fahrgeschäft in Bewegung setzte und den Mitarbeiter von der Drehplattform schleuderte. Der 17-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Wie konnte es zu dem dramatischen Unfall kommen? Warum setzte sich das Karussell in Bewegung, obwohl der junge Mann noch darauf stand?

Tödlicher Unfall auf Oberhausener Kirmes: 17-Jähriger stirbt an Fahrgeschäft

Vieles ist aktuell noch unklar. Klar ist aber: „Grundsätzlich darf das Fahrgeschäft erst starten, wenn keiner mehr darauf ist“, wie ein Sprecher des Deutschen Schaustellerverbands im Gespräch mit wa.de sagte. „Die Systeme sind so abgesichert, dass es einer eindeutigen Startfreigabe bedarf, sonst kann der Teller nicht rotieren“. Im Normalfall gebe der Mitarbeiter, der die Fahrchips einsammelt, ein Zeichen, sobald er in Sicherheit ist. Ob der 17-Jährige ein solches Zeichen gegeben hat, ist bislang unklar.

Nach tödlichen Unfall auf Kirmes in Oberhausen: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

+ Am Fahrgeschäft Break Dance ist es auf der Oberhausener Fronleichnamskirmes zu einem tödlichen Unfall gekommen. © Fabian Strauch/dpa

Unter anderem bezüglich eines menschlichen Versagens ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft Duisburg. Es gebe einen Verdacht gegen mehrere Beschuldigte, wie ein Sprecher am Montag (12. Juni) sagte. Die Ermittlungen laufen wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung, stünden jedoch noch ganz am Anfang. Auch ein technischer Fehler sei möglich, so der Sprecher. Um in dieser Frage Klarheit zu schaffen, werde das Fahrgeschäft aktuell technisch begutachtet und Zeugen vernommen.

Und Zeugen gibt es zahlreiche: Die Kirmes war zum Zeitpunkt des Unfalls – gegen 19:20 Uhr – noch gut besucht, viele Menschen mussten das Unglück mitansehen. „Zwei Insassen einer Gondel des Fahrgeschäfts, weitere Augenzeugen sowie mehrere Angehörige des Verunglückten wurden unverzüglich in der Einsatzleitung der Fronleichnamskirmes notfallseelsorgerisch versorgt“, teilte die Stadt Oberhausen mit. Insgesamt handele es sich um über 20 Personen. Sicherheitsmitarbeiter und benachbarte Schausteller bauten indes einen Sichtschutz und eine weiträumige Sperrung auf.

Nach tödlichen Unfall: Oberhausener Kirmes wird am Montag fortgesetzt

Nach dem Unfall entschloss sich die Stadt in Abstimmung mit der Polizei und Schaustellern dazu, den Kirmesbetrieb am Sonntag aus Mitgefühl gegenüber des Angehörigen des 17-Jährigen vorzeitig zu beenden. Ordnungsdezernent Michael Jens sagte dazu: „Unsere Gedanken sind bei der Familie des jungen Mannes, für den ein fröhlicher Kirmestag ein so unfassbar tragisches Ende genommen hat. Ihnen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl. Mit dem Ziel einer geordneten Abreise unserer Besucherinnen und Besucher beenden wir die Kirmes heute mit der geordneten Räumung des Geländes“.

Am Montag entschied ein Krisenstab, bestehend aus Vertretern der Polizei, der Stadt Oberhausen und der Schausteller, dass die Sterkrader Fronleichnahmskirmes fortgesetzt wird. Wie geplant begann die Kirmes um 11 Uhr – auf „ausdrücklichen Wunsch“ der Familie des 17-Jährigen, wie die Stadt Oberhausen mitteilte: „Natürlich haben wir auch darüber mit der Familie des Verstorbenen ausführlich gesprochen. Sie hat uns gegenüber erklärt, dass es ausdrücklicher Wille und Wunsch des Familienrats sei, den Kirmestag stattfinden zu lassen“, so Jehn. Man wolle den Wunsch der Familie respektieren.

Während der Kirmes wird es jedoch nur gedämpfte Musik und gedrosselte Lautsprecherdurchsagen geben. Um 23 Uhr ist Schluss – das geplante Abschlussfeuerwerk entfällt. Zudem fand am Montag in der Propsteikirche St. Clemens eine Andacht der Schaustellerinnen und Schausteller statt. (mg, mit dpa)

