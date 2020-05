Coronavirus und Freizeitparks

Achterbahn-Spaß in Corona-Zeiten? Das geht! Vor der Öffnung haben sich die Freizeitparks in NRW Konzepte überlegt, wie die Besucher trotz des Coronavirus einen Adrenalin-Kick bekommen können.

Die Freizeitparks in NRW starten in die Sommersaison 2020

Vor der Öffnung haben sich die Parks wegen des Coronavirus besondere Regeln überlegt

Spaß in den Freizeitparks in NRW nur mit Kontaktbeschränkung

Das Coronavirus hat das öffentliche Leben in NRW lahmgelegt. Viele Ausflugsziele und Aktivitäten sind und waren lange Zeit nicht möglich. So blieben auch die Freizeitparks in Nordrhein-Westfalen zunächst geschlossen. Doch die Öffnung steht bevor: Jetzt starten sie aber nach und nach in die Sommersaison 2020 - allerdings unter besonderen Bedingungen.

Freizeitparks in NRW: Vor der Öffnung mit besonderem Konzept wegen Coronavirus

Ob im Fort Fun, Phantasialand, Moviepark, Ketteler Hof oder den vielen anderen Freizeitparks in NRW - überall gelten Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen. Nur wenn diese erfüllt sind, steht der Öffnung nichts im Weg. Viele Parks haben sich ein Konzept überlegt, wie die Besucher trotz der Coronavirus-Pandemie den Achterbahn-Spaß genießen können, berichtet wa.de*. Wir liefern hier eine Übersicht über die Besonderheiten - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Freizeitparks in NRW: Phantasialand mit Coronavirus-Leitfaden

Nach dem Lockdown wegen des Coronavirus feiert das Phantasialand in Brühl bei Köln später als sonst die Öffnung: Ab Freitag, 29. Mai, können Besucher wieder in den meistbesuchten Freizeitpark in NRW strömen - allerdings in Maßen. Das Phantasialand hat besondere Regeln erlassen.

Statt wie gewohnt im April erfolgt die Öffnung des Freizeitparks 2020 Ende Mai. Die Sommersaison ist vom 29. Mai bis 1. November .

. Wegen der Coronavirus-Pandemie gibt es keine Tageskasse . Die Tickets für den Freizeitpark in NRW müssen online vorbestellt werden. Die Preise und Sonderaktionen sind wie gewohnt.

. Die Tickets für den Freizeitpark in NRW müssen online vorbestellt werden. Die Preise und Sonderaktionen sind wie gewohnt. Einige Attraktionen , darunter die Dinnershow Fantissima, dürfen noch nicht öffnen beziehungsweise stattfinden.

, darunter die Dinnershow Fantissima, dürfen noch beziehungsweise stattfinden. Das Phantasialand hat angesichts des Coronavirus einen Leitfaden erstellt, an den sich die Besucher für einen unbeschwerten Ausflug in den Freizeitpark halten müssen. Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und Mindestabstand werden darin erklärt. Außerdem weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass es aufgrund der dynamischen Situation fortlaufend "zu Aktualisierungen der Regelungen kommt".

Freizeitparks in NRW: Der Moviepark verzichtet auf Attraktionen

Auch der Moviepark in Bottrop öffnet seine Tore am 29. Mai. Der beliebte Freizeitpark in NRW hat einige Maßnahmen getroffen, um die Besucher vor dem Coronavirus zu schützen.

Zwar ist der Moviepark mit einer Fläche von 45 Hektar - das entspricht einer Fläche von etwa 60 Fußballfeldern - weitläufig, dennoch gibt es eine Begrenzung der Besucherzahl im Freizeitpark, um in Zeiten des Coronavirus Menschenmassen zu vermeiden. Um einen Überblick zu behalten, müssen Besucher Tickets online bestellen.

im Freizeitpark, um in Zeiten des Coronavirus Menschenmassen zu vermeiden. Um einen Überblick zu behalten, müssen Besucher Tickets online bestellen. Wegen der verspäteten Öffnung des Freizeitparks, haben sich die Betreiber dazu entschlossen, den Saisonpass bis zum 31. Mai 2021 zu verlängern. Besitzer eines solchen Passes sollen sich jedoch vor dem Besuch des Movieparks in NRW vorab anmelden.

Im Freizeitpark herrscht an allen überdachten sowie an Wartebereichen (indoor wie outdoor) wegen des Coronavirus eine Maskenpflicht . Kinder bis sechs Jahren sind davon ausgenommen, allerdings sollen die Familien die Besuchertickets der Kinder vier Wochen lang aufbewahren. Außerdem sorgen Markierungen am Boden für den gebotenen Mindestabstand. Aus Sicherheitsgründen dürfen an den Attraktionen allerdings keine gewickelten Schals oder Tücher als Maskenersatz getragen werden.

. Kinder bis sechs Jahren sind davon ausgenommen, allerdings sollen die Familien die Besuchertickets der Kinder vier Wochen lang aufbewahren. Außerdem sorgen Markierungen am Boden für den gebotenen Mindestabstand. Aus Sicherheitsgründen dürfen an den Attraktionen allerdings keine gewickelten Schals oder Tücher als Maskenersatz getragen werden. Vor der Öffnung wendet sich der Freizeitpark in NRW mit einer dringenden Bitte an seine Besucher: "Bitte besucht Movie Park Germany nur bei gutem Gesundheitszustand", heißt es auf der Webseite des Movieparks.

an seine Besucher: "Bitte besucht Movie Park Germany nur bei gutem Gesundheitszustand", heißt es auf der Webseite des Movieparks. Wegen der Coronavirus-Pandemie fallen eine Reihe von Aktivitäten aus. Darunter: Die Stunt Show "Crazy Cops New York", das Roxy 4-D-Kino, die Moviepark-Parade sowie Meet-and-Greets werden derzeit ausgesetzt, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Außerdem finden einige Pre-Shows vor den Attraktionen nicht statt. Die Gäste sollen direkt zu den Attraktionen durchlaufen, teilt der Moviepark mit. Weitere Attraktionen des Freizeitparks in NRW finden statt.

Meet-and-Greets wird es im Moviepark vorerst nicht geben. Der Freizeitpark in NRW ist auf die Kontaktbeschränkung bedacht.

Freizeitparks in NRW: Fort Fun im Sauerland mit vielen Ruhetagen

Schon seit dem 21. Mai ist im Fort Fun im Sauerland der Freizeitspaß möglich. Allerdings sollten Besucher die Ruhetage im Fort Fun beachten. Der Freizeitpark in NRW hat eine Übersicht der Öffnungstage erstellt.

Auch im Fort Fun sind Tickets nur über den Onlineshop erhältlich.

erhältlich. Schon vor der Öffnung wurden neue Shows angekündigt, die wegen des Coronavirus jetzt nicht stattfinden können. Der Freizeitpark in NRW verzichtet auf die Shows Skip-It, La Fiesta Revuelta und Helter Skelter.

können. Der Freizeitpark in NRW verzichtet auf die Shows Skip-It, La Fiesta Revuelta und Helter Skelter. Für Gäste, die Gruppenbuchungen für den Zeitraum vom 04. April bis zum 30. Juni gebucht haben, bestehe die Möglichkeit, den Besuch des Freizeitparks kostenfrei auf einen anderen Tag umzubuchen oder zu stornieren, teilt Fort Fun auf der Webseite mit. Für Schulklassen gilt die Regelungen für die gesamte Dauer bis zu den Sommerferien, "da Ausflüge dieser Art bis zu den Sommerferien von der Landesregierung untersagt wurden."

Das Fort Fun weist darauf hin, dass eine generelle Maskenpflicht an den Attraktionen nicht gilt . Allerdings: "Für Attraktionen, an oder in denen ein Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, gilt eine Maskenpflicht", heißt es auf der Webseite. Kinder unter sechs Jahren, Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können und Menschen mit Einschränkungen sind von einer Pflicht befreit - allerdings bittet der Freizeitpark, einen Attest vorzulegen. Außerdem gilt die Aufforderung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen nicht im Freien.

. Allerdings: "Für Attraktionen, an oder in denen ein Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, gilt eine Maskenpflicht", heißt es auf der Webseite. Kinder unter sechs Jahren, Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können und Menschen mit Einschränkungen sind von einer Pflicht befreit - allerdings bittet der Freizeitpark, einen Attest vorzulegen. Außerdem gilt die Aufforderung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen nicht im Freien. Das gastronomische Angebot bleibt aufgrund des Coronavirus vorerst geschlossen. Gäste können allerdings unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen in der BBQ-Area grillen. Hierfür müssen sie allerdings ein Zeitfenster vorab buchen.

Fort Fun im Sauerland hat angesichts des Coronavirus ein Hygienekonzept entwickelt. Außerdem müssen Besucher die in den Freizeitpark in NRW wollen, sich vorab online anmelden.

Freizeitparks in NRW: Legoland Discoverycenter in Oberhausen

Als "ultimativer Lego-Indoor-Spielplatz" beschreibt sich das Lego-Center in Oberhausen. Leider hat der Freizeitpark bis jetzt noch keinen festen Termin der Öffnung angegeben. Die Attraktionen des Legolandes in NRW bleiben bis auf weiteres geschlossen. Der Shop hingegen hat bereits wieder geöffnet und ist mit den notwendigen Hygiene- und Sicherheitsstandards zur Eindämmung des Coronavirus ausgerüstet.

In NRW gelten nicht nur in den Freizeitparks besondere Regeln und Verbote anlässlich des Coronavirus, die nach und nach gelockert und verändert werden. Hier eine Übersicht. Außerdem ist in Nordrhein-Westfalen ein Trend aufgrund der Pandemie aufgekommen: das Autokino. Viele Städte in NRW sind auf den Zug aufgesprungen.

Freizeitparks in NRW: Riesiger Spielplatz beim Ketteler Hof

Seit dem 16. Mai hat der Ketteler Hof in Haltern am See wieder geöffnet. Der Spielplatz für Kinder und Erwachsene hat zum Infektionsschutz vor dem Coronavirus die Besuchszahl begrenzt.

Wie auch in vielen anderen Freizeitparks in NRW sind Tickets für den Ketteler Hof nur noch Online verfügbar. Eine Anmeldung vorab ist notwendig, um einen Überblick der Besucherzahl zu behalten und somit den notwendigen Mindestabstand wegen des Coronavirus zu gewähren. Saison- und Jahreskarten werden vorerst nicht verkauft.

Der Bollerwagenverleih im Freizeitpark Ketteler Hof ist eingestellt . Die Besucher können allerdings ihren eigenen Bollerwagen in den riesigen Spielplatz in NRW mitnehmen.

. Die Besucher können allerdings ihren eigenen Bollerwagen in den riesigen Spielplatz in NRW mitnehmen. Der Indoor-Park des Freizeitparks in NRW ist geschlossen.

des Freizeitparks in NRW ist geschlossen. Gruppen ab 20 Personen erhalten keinen Zutritt in den Freizeitpark in NRW. Angesichts der Coronavirus Pandemie betont das Team vom Ketteler Hof: "Deine Gesundheit und die unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen! Wir stehen vor einer großen Herausforderung, mit der wir verantwortungsvoll umgehen wollen."

Freizeitparks in NRW: Grillen im Irrland mit Regeln möglich

Der Freizeitpark Irrland in Kevelaer hat schon seit dem 8. Mai wieder geöffnet - zumindest zum Teil. Am 21. Mai folgte dann die Öffnung aller Bereiche. Die Bauernhof-Oase ist bekannt für das familienfreundliche Ambiente. Allerdings müssen die Betreiber des Freizeitparks in NRW einige Einschränkungen vornehmen.

Besonders für die Grill-Plätze ist das Irrland bekannt. Allerdings gelten im Sommer 2020 wegen des Coronavirus im Irrland besondere Regeln beim Grillen. So dürfen Besucher keine eigenen Grills mitbringen. Grillplätze müssen im Vorfeld gebucht werden.

mitbringen. Grillplätze müssen im Vorfeld gebucht werden. An den Eingängen, Kiosken, Toiletten, Tunneln, engen und ausgewiesenen Bereichen müssen Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen .

Die Tiergehege des Freizeitparks dürfen nicht betreten werden . Das Irrland in NRW arbeitet daran, dass nach dem Lockdown wegen des Coronavirus "Schritt für Schritt" die Indoor-Spielplätze wieder geöffnet werden können.

Wie in den anderen Freizeitparks in NRW auch muss auch für das Irrland vorab eine Reservierung sowie der Kauf der Tickets online erfolgen.

