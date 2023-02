Fredenbaumpark Dortmund: Neue Parkleitung macht Besuchern Versprechen

Freizeit

Der Fredenbaumpark in Dortmund ist mit 65 Hektar der zweitgrößte Park in der Stadt. Die neue Parkleitung hat mit der Grünanlage noch einiges vor.

Dortmund – Der Fredenbaumpark in Dortmund ist der älteste Park der Stadt. Für die Menschen in der Nordstadt ein Naherholungsgebiet, über die Grenzen Dortmunds hinaus für seinen Lichterweihnachtsmarkt und die Osterkirmes bekannt. Der neue Parkleiter Jan Peter Mohr will noch mehr aus dem Fredenbaumpark herauskitzeln, weiß RUHR24.

Fredenbaumpark in Dortmund – Weihnachtsmarkt, Kirmes und bald autofrei?

Der Fredenbaumpark im Dortmunder Norden ist ein Multitalent. Er ist zum einen die grüne Lunge der Nordstadt und bietet Naherholung und Platz zum Durchschnaufen. Zum anderen ist er aber auch eine Veranstaltungsfläche. In der Adventszeit findet dort der beliebte Lichterweihnachtsmarkt statt, der im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Besucher anlockte.

Zu Ostern wird der nahe Fredenbaumplatz zum Rummel erklärt. Die Osterkirmes „Fredolino“ findet dort in diesem Jahr vom 1. bis zum 16. April statt. Das soll auch so bleiben, verspricht der neue Parkleiter Jan Peter Mohr. Er wisse aber auch, dass es noch eine Menge zu tun gibt.

„Es ist ein toller Park mit einem großen Waldanteil; ein von den Menschen gern und viel genutztes Erholungsgebiet“, wird der Landschaftsarchitekt von der Stadt Dortmund zitiert. Unter anderem ist die Joggingstrecke auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern im vergangenen Jahr saniert worden. Das soll aber nicht das letzte Bauprojekt im Fredenbaumpark bleiben.

Freizeitangebote in Dortmund: Minigolf im Fredenbaumpark

Mohr verspricht, dass auch die Teiche und die Spielbereiche verbessert werden müssen. „Außerdem soll der Park möglichst autofrei werden“, so der Parkleiter weiter.

Diese Freizeitmöglichkeiten bietet der Fredenbaumpark in Dortmund:

Spazierwege, Bänke & Liegewiesen

Erlebniswelt Fredenbaum „Big Tipi“

Rosengarten

Musikpavillon

Abenteuer- und Bauspielplatz

Kinderspielplätze

Bootsverleih

Modellboot-Teich

Joggingstrecke

Inlineskating

Minigolf

Boule

Beachvolleyball

Tischtennisplatten

Grillplätze

Pavillons

Gastronomie

Jugendverkehrsgarten

Fredenbaumpark in Dortmund: Rhododendren und Narzissen blühen im Norden

Aber was wäre ein Park ohne seine Natur? Auch im Grünbereich will Jan Peter Mohr, gemeinsam mit Kundenbereichsleiter Sebastian Porzybot, anpacken. Und Porzybot kritisiert gleich vergangene Pflanzaktionen: „In der Vergangenheit fehlte eine Struktur. Es wurde oft einfach gepflanzt, aber nicht hinterfragt, ob der Baum wirklich zum Park passt.“

+ Sie kümmern sich um den Fredenbaum: Jan Peter Mohr (links) und Sebastian Porzybot. © Stadt Dortmund

Der Park ist vor allem für seine abwechslungsreiche Vegetation bekannt. Im Mai erfreuen sich viele Besucher an den blühenden Rhododendren. In Zukunft soll der Fokus vor allem auf Nachhaltigkeit liegen, so Porzybot. Dabei spielen Vereine auch eine wichtige Rolle: Im Frühling zum Beispiel wird ein gelbes Blütenmeer aus 13.000 Narzissen den Eingangsbereich zur Schützenstraße verschönern – dank einer Spende des Freundeskreises.

