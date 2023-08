Frau entführt blindes Schaf in NRW – und droht mit noch schlimmeren Taten

Schockierender Vorfall

+ © Polizei Viersen Die Frau hatte das blinde Schaf in eine Plastiktüte gesteckt und von der Weide geholt. © Polizei Viersen

Eine Frau hat in Viersen (NRW) ein blindes Schaf von einer Weide geklaut. Als die alarmierte Polizei einschritt, kündigte sie sogar weitere Taten an.

Viersen – Ein gleichermaßen kurioser, wie schockierender Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende im Kreis Viersen (NRW). In Viersen-Süchteln wurde ein blindes Schaf von einer Frau in eine Plastiktüte gesteckt und von einer Weide geklaut. Als die Polizei die Täterin stellen konnte, drohte die mit weiteren „Entführungen“ von Schafen – um sie danach zu schlachten.

Frau entführt blindes Schaf – Polizei rettet verängstigtes Tier

Laut Polizeiangaben hatte ein Zeuge gegen 12 Uhr den Diebstahl eines Schafes von einer Weide an der Rheinstraße in Süchteln gemeldet. „Eine Frau habe demnach das blinde Tier über den Weidezaun gehoben und es in eine Plastiktüte gesteckt. Danach sei die ‚Entführerin‘ samt Opfer zu Fuß vom Tatort geflohen“, berichtet die Polizei am Donnerstag.

Eine Zeugin half dann einer Streifenwagenbesatzung der Polizei, sodass die Einsatzkräfte die Täterin schon kurze Zeit später antreffen konnten. Das Tier seit verängstigt gewesen, habe sich nach Rückgabe an den Besitzer aber schnell erholt. Bei der Täterin fielen sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest positiv aus. Danach schockierte sie aber noch mit einer ungewöhnlichen Drohung: Wie die Polizei mitteilt, kündigte die Frau an, „weitere Schafe von der Weide zu entwenden und anschließend zu schlachten“. Sie kam in Polizeigewahrsam. (bs/ots)