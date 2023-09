Frau (25) nach schwerem Unfall dank Rennradfahrer gerettet

Heimbach im Kreis Düren

+ © Polizei Düren Der PKW der 25-Jährigen landete in einem Straßengraben auf dem Dach. © Polizei Düren

Eine 25-jährige Frau hatte in Heimbach (NRW) einen schweren Unfall. Zur Hilfe eilte ihr ein Rennradfahrer, der trotz Funkloch schnell eine Rettung organisierte.

Heimbach – Als eine Frau auf einer wenig befahrenen Straße mit schlechtem Handyempfang einen schweren Unfall hatte, sorgte ein engagierter Rennradfahrer für ihre schnelle Rettung.

Frau kommt auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag in Heimbach (Kreis Düren in NRW). Die 25-jährige Autofahrerin war laut Polizeiangaben auf der „eher weniger befahrenen“ Kreisstraße 25 in Richtung Hergarten unterwegs. Auf gerade Strecke kam sie dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. „Dort durchfuhr sie, vermutlich ungebremst, über eine Strecke von etwa 85 Metern den dortigen Grünstreifen, bis ihr umgekippter Wagen schließlich seine Endlage am Ende eines Straßengrabens fand“, berichtet die Polizei aus Düren.

+ Das Auto der 25-Jährigen wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. © Polizei Düren

Rennradfahrer eilt nach Unfall zur Hilfe

Ein Rennradfahrer, der der Frau kurz vor dem Unfall entgegenkam, hörte einen Knall und bemerkte so den Crash. Wegen eines Funklochs konnte er aber nicht von der Unfallstelle aus den Notruf alarmieren. Daher radelte er mit seinem Rennrad los, bis er ausreichend Empfang hatte. Auf dem Weg dahin hielt der rasende Retter laut Polizei auch noch einen Autofahrer an und informierte ihn über den Unfall. Der Autofahrer zog danach die 25-Jährige aus dem Wrack und betreute sie, bis der Rettungsdienst eintraf. Die Polizei lobte die beiden „engagierten Ersthelfer“.

Die Frau erlitt Gesichtsverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto musste schwer beschädigt abgeschleppt werden. DIe Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 5000 Euro. (bs/ots)