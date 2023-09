Traumjob Achterbahn fahren: Freizeitpark aus NRW sucht neue Mitarbeiter

Das Fort Fun ist ein beliebtes Ausflugsziel in NRW. Für alle, die nicht zu viel vom Freizeitpark kriegen können, könnten diese Jobs interessant sein.

Hamm - Ein Job im Freizeitpark – also da arbeiten, wo andere für spaßige Erlebnisse hinfahren: Genau das macht das Fort Fun möglich. Denn auch wenn sich die Saison im Freizeitpark im Osten Nordrhein-Westfalens bereits gen Ende neigt, laufen die Planungen für das nächste Jahr bereits. Es wird nach Verstärkungen des Teams in den unterschiedlichsten Feldern gesucht.

Das Fort Fun liegt im Herzen des Hochsauerlands und richtet sich mit seinem Angebot eher an jüngere Besucher. So gibt es unter anderem einen riesigen Indoor-Spielplatz, Europas längste Sommerrodelbahn, ein Riesenrad und seit Anfang des Jahres auch die Erlebniswelt zur Kinder-Serie Yakari. Dort können die Gäste die Abenteuer des jungen amerikanischen Ureinwohners hautnah miterleben.

Aber auch erwachsene Besucher können dank einiger Achterbahnen, einer Wildwasserbahn und beispielsweise einer Schiffschaukel durchaus auf ihre Kosten kommen.

Öffnungszeiten und Aktionen im Fort Fun

Das Fort Fun ist ein saisonaler Freizeitpark. Er öffnet im April seine Tore und Ende Oktober schließt er wieder. In der Zeit von April bis Juni hatte der Park zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Dabei gab es immer wieder ein- bis viertägige Pausen, in denen der Park geschlossen blieb. In der Hoch-Saison von Juli bis August hat der Park in der Regel sieben Tage die Woche geöffnet. Auch kann es durchaus vorkommen, dass der Park etwas länger geöffnet bliebt. Ab September geht der Park in einen Drei-Tage-Betrieb über.

Mit der Ostereiersuche, den Country Days, dem Mexican Summer und dem Fort Fun Horrorland gibt es außerdem noch saisonal passende Angebote, die mit besonderem Programm aufwarten.