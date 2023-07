FMO liegt im Flughafen-Ranking für Deutschland auf Platz eins – aber warum?

Flughafen Münster/Osnabrück

Katharina Bellgardt

Von Katharina Bellgardt

Der beliebteste Flughafen in Deutschland ist übersichtlich, mit kurzen Wartezeiten und vielen Parkplätzen. Was steckt hinter dem Google-Ranking der Flughäfen?

Münster - Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) ist der beliebteste Flughafen in Deutschland – wenn es nach den Google-Bewertungen geht. Airhelp hat die Reviews der deutschen Flughäfen ausgewertet. An der Spitze mit der Note 4,3 von 5 ist der Flughafen Münster/Osnabrück – gefolgt von Friedrichshafen und dem Flughafen Nürnberg.

Beim Flughafen-Ranking für Deutschland können keine genauen Kategorien verglichen werden. Sie werden nicht einzeln aufgeführt, wie Detlef Döbberthin, Pressesprecher des FMO, auf Nachfrage von wa.de erklärt. Es sind oftmals persönliche Einschätzungen der Google-Nutzer.

Die beliebtesten Flughäfen in Deutschland: Flughafen Münster/Osnabrück ist an der Spitze

Das Ranking selbst erstellt Airhelp, ein Unternehmen für die Durchsetzung von Fluggastrechten. Und demnach sind das die sechs beliebtesten Flughäfen in Deutschland:

Flughafen Durchschnittbewertung Anzahl der Bewertungen Münster/Osnabrück 4,3 1137 Friedrichshafen 4,3 724 Nürnberg 4,3 5221 Leipzig/Halle 4,2 3074 München 4,2 28.175 Paderborn-Lippstadt 4,2 1068

Das Ranking zeigt: Es sind also vor allem kleinere Flughäfen, die bei den Google-Bewertungen besser abschneiden. Auch der Flughafen Paderborn/Lippstadt hat es in die oberen Plätze des Rankings geschafft.

In die oberen Plätze im Flughafen-Ranking hat es von den großen Flughäfen nur einer geschafft: München. Der MUC bekommt bei 28.000 Bewertungen eine 4,2 laut Airhelp-Rangfolge. Google-Nutzer loben vor allem die Helligkeit und Modernität des Gebäudes sowie das höfliche und freundliche Personal. Kritische Stimmen gibt es zur Schnelligkeit der Gepäckausgabe. Ein Nutzer bezeichnet den Flughafen München gar als zehnten Kreis der Hölle.

Neben der Größe der verglichenen Flughäfen variiert auch die Anzahl der Bewertungen erheblich. Obwohl Airhelp sich nur der 30 größten Flughäfen in Deutschland annahm, unterscheiden sich Flugziel-Auswahl, die Anzahl der Passagiere und das Angebot im Flughafen selbst erheblich. Ein Vergleich ist somit nicht leicht.

Ranking der Flughäfen in Deutschland: Frankfurt am Main ist nur Mittelfeld

So sieht das Mittelfeld der beliebtesten Flughäfen in Deutschland aus:

Flughafen Durchschnittbewertung Anzahl der Bewertungen Bremen 4 2361 Dresden International 4 1697 Stuttgart 4 10.113 Karlsruhe/Baden Baden 3,9 3298 Frankfurt am Main 3,8 56.116 Memmingen 3,7 4.469 Weeze 3,7 2483

Der Flughafen Frankfurt (FRA) ist der größte in Deutschland, aber nur Nummer 10 im Ranking – dafür hat der interkontinentale Flughafen mehr als 56.000 Google-Bewertungen. Für Kritik sorgen vor allem die langen Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen und der Kofferausgabe.

Die Verlierer im Ranking von Deutschlands beliebtesten Flughäfen

Zu den Verlierern im Flughafen-Ranking von Airhelp zählen viele der großen Airports. Aus NRW ist Köln/Bonn der schwächste Flughafen. Die Kritik bei Google ist hart: „Die Organisation an diesem Flughafen ist eine Katastrophe. Wir sind in der Mittagszeit geflogen, und vor dem Security-Check gab es eine endlose Schlange. Trotz des vorher reservierten Zeitslots für den Check-In gab es nur unkoordiniertes Anstehen an mehreren Schlangen, nichts abgetrennt, gestresste, wütende Passagiere“, so eine Nutzerin.

Flughafen Durchschnittbewertung Anzahl der Bewertungen Hamburg 3,6 14.789 Düsseldorf 3,6 27.198 Dortmund 3,6 7468 Hannover 3,6 5351 Köln/Bonn 3,5 12.981 Berlin-Brandenburg 3,2 24.893 Frankfurt-Hahn 3 4766

Flughafen-Ranking für Deutschland: Was macht den Airport FMO (Münster/Osnabrück) so beliebt?

Doch was macht den Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) so bliebt? In den Rezensionen bei Google wird bewertet, wie gut der Flughafen erreichbar ist, ob die Parkgebühren günstig oder teuer sein, erklärt FMO-Pressesprecher Detlef Döbberthin. Ebenso werde das gastronomische Angebot und die Servicequalität bewertet. Mit über 1000 Beiträgen seien die Google-Bewertungen für Münster/Osnabrück repräsentativ, so Döbberthin.

Schon im Vorjahr war der FMO auf Platz eins im Ranking der Google-Bewertungen durch Airhelp. Gelobt wird von den Nutzern besonders folgendes:

„Das Flughafen ist sehr komfortabel und bequem. Es ist fast immer frei und nicht sehr überfüllt“

„Der Kinderspielplatz draußen ist toll“

„Vom freundlichen Check-In, bis zur schnellen Sicherheitskontrolle und weiter bis zum reibungslosen Boarding war es schon ein Highlight!“

„Vom Parkhaus bis zur Kofferabgabe und anschließender Sicherheitskontrolle haben wir tatsächlich keine 10min gebraucht.“

Punkten kann der Flughafen Münster/Osnabrück also mit seiner Übersichtlichkeit und der schnellen Abfertigung. Gerade die großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, Köln/Bonn und Düsseldorf sorgten in diesem und im vergangenen Jahr mit langen Wartezeiten und teilweise verpassten Flügen für Schlagzeilen. Die Personalsituation sorgte 2022 in Düsseldorf und Köln bereits vor den Ferien für Chaos, der große Andrang zeigte sich in langen Warteschlangen.

Flughafen Münster/Osnabrück auf Platz 1: Das sind die Kritikpunkte an Deutschland beliebtestem Flughafen

Kritik gab es vor allem für die Parkplätze am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO). Eine Google-Nutzer dazu: „Parkplätze dürften für diesen Standort ruhig günstiger sein. Die Kennzeichenerkennung funktioniert nicht immer. Dadurch entstehen zeitweise lange Wartezeiten beim Verlassen des Parkplatzes, wenn jemand die Schranke blockiert.“ Ein weiterer schrieb: „Viele Parkplätze, aber nicht gut gepflegt, und es liegt viel Müll herum. Preise fürs Parken recht teuer für so einen Provinzflughafen.“

Andere Nutzer sehen die Parkplatzsituation deutlich anders: „Parkplätze sind genügend vorhanden für ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis“, heißt es. Oder: „Top, klein, ruhig. Parkplatz günstig, vorbestellen und bezahlen, null Stress gehabt.“

Kritik am Flughafen Münster/Osnabrück: Die Geschäfte sind oft geschlossen

In einem weiteren Kritikpunkt liegt auch ein Vorteil – je nach Perspektive. Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) ist klein und liegt abgelegen. Die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) ist dadurch nicht sehr komfortabel.

Negativ sehen die Google-Nutzer vor allem das Gastronomie- und Shopping-Angebot am Flughafen beziehungsweise das Fehlen des Angebots. „Man bekommt als Besucher nur noch Kaffee oder andere Getränke aus dem Automaten“, schreibt ein Nutzer. Viele stehen vor verschlossenen Türen am Kiosk mit Bistro. „Riesen Flughafen und es gibt nirgendswo eine Tasse Kaffee oder was zu essen. Parken muss man stündlich vier Euro bezahlen für eine Flasche Wasser auf vier Euro, die kommt allerdings aus einem Automaten.“

Rubriklistenbild: © Guido Kirchner / dpa