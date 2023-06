Neue Airline will mit E-Flugzeugen am Flughafen Münster/Osnabrück durchstarten

FMO

+ © EVIA AERO GmbH Fotomontage: Das Elektroflugzeug „Eviation Alice“ über dem Flughafen Münster/Osnabrück. © EVIA AERO GmbH

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Hannah Decke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Hannah Decke schließen

Die Airline Evia Aero will Europas erste nachhaltige Regionalfluggesellschaft werden. Das Start-up plant, elektrisches Fliegen auch am Flughafen Münster/Osnabrück anzubieten.

Münster (NRW) - Fliegen ist die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen, sagt das Umweltbundesamt. Flugzeuge stoßen sehr viel CO2 und auch Schadstoffe aus. Doch während mittlerweile Millionen Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind, scheint die emissionsfreie Luftfahrt bislang nur eine Vision zu sein. Zu groß sind die technologischen Herausforderungen. Es gibt jedoch Start-ups wie die Airline Evia Aero, die das CO2-neutrale Fliegen greifbar machen und bereits sehr konkrete Pläne verfolgen. So könnten am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) in Zukunft E-Flugzeuge starten.

Evia Aero will mit E-Flugzeugen am Flughafen Münster/Osnabrück durchstarten

Evia Aero will Europas erste nachhaltige Regionalfluggesellschaft werden. Das Start-up gründete sich Anfang 2022 in Bremen. „Erschwinglich, zeitsparend und nachhaltig reisen“, so lautet die Mission des Unternehmens.

„Unser Produkt soll komplett nachhaltig sein“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Florian Kruse im Gespräch mit wa.de. Dies bedeute nicht nur, dass die Flotte von Evia Aero keine Maschinen mit Verbrenner-Motoren umfassen werde. Die Airline will die gesamte Wertschöpfungskette abdecken: von der Energieerzeugung mit Photovoltaik-Anlagen vor Ort über die Energiespeicherung bis hin zum operativen Flugbetrieb.

Letzterer soll allerdings nicht auf Urlaubsreisen nach Mallorca, Kreta oder Barcelona abzielen. Das Geschäftsmodell von Evia Aero konzentriert sich auf Geschäftsreisen. Die Airline möchte mit Punkt-zu-Punkt-Flügen die europäischen Wirtschaftsregionen miteinander verbinden. „Es gibt viele Ziele, die nicht direkt angeflogen werden“, so Florian Kruse.

E-Flugzeug „Eviation Alice“ hat eine Reichweite von 500 Kilometern

Die Regionalairline hat im vergangenen Jahr 25 vollelektrische und 15 mit Wasserstoff-Brennstoffzellen angetriebene Flugzeuge bestellt:

Eviation Alice: Elektroflugzeug für neun Passagiere plus zwei Besatzungsmitglieder; Erstflug im September 2022; Reichweite 500 Kilometer; Lieferung Anfang 2029

Elektroflugzeug für neun Passagiere plus zwei Besatzungsmitglieder; Erstflug im September 2022; Reichweite 500 Kilometer; Lieferung Anfang 2029 Britten Norman Islander: Umgebautes zweimotoriges Flugzeug mit Wasserstoff-Brennstoffzellen für neun Passagiere; Erstflug soll in 2023 erfolgen; Reichweite 200 Kilometer; Lieferung Ende 2026/Anfang 2027

Laut Kruse haben die Maschinen 60 Prozent weniger Wartungskosten als herkömmliche Flugzeuge. „Ein Verbrennungsmotor hat rund 1800 Bauteile, ein Elektromotor nur 15.“ Auch falle zum Beispiel der Ölwechsel weg. Das mache das Konzept der Airline am Ende wirtschaftlich.

Weniger Wartungskosten, selbst produzierter Strom – es scheint, als müsste das Fliegen mit E-Flugzeugen eigentlich deutlich günstiger sein als mit Verbrenner-Maschinen. Evia Aero rechnet trotzdem damit, dass ein Ticket für einen E-Flug circa 15 Prozent teurer sein wird als ein Lufthansa-Ticket.

+ Florian Kruse, Gründer und Geschäftsführer der Airline Evia Aero. © EVIA AERO GmbH

„Die Investitionen in die elektrische Infrastruktur am Boden sind erheblich“, erklärt Florian Kruse. Die Airline rechne an jedem Flughafen mit Kosten in einem sieben- bis achtstelligen Bereich. So würden etwa auch Pufferbatterien benötigt, damit die Flugzeuge über Nacht geladen werden können.

E-Flugzeuge sollen am Flughafen Münster starten – erste Homebase von Evia Aero

Mit der Flotte will Evia Aero von mehreren „Homebases“ aus starten, unter anderem aus Münster. „Der Flughafen Münster/Osnabrück wäre unsere erste Homebase, da sind wir seit gut einem Jahr im Gespräch“, so Florian Kruse. Er kenne den Flughafen gut, es gebe eine starke Nachfrage bei Geschäftsreisenden. „Die ersten Britten Norman Islander könnten vom FMO starten“, so Kruse. Beim aktuell anvisierten Auslieferungsdatum könnte dies schon 2027 der Fall sein.

Beim Flughafen Münster/Osnabrück rennt das Start-up offene Türen ein. Als einer der ersten Airports hat der FMO schon vor mehreren Jahren sein ehrgeizige Ziel verkündet, bis spätestens 2030 im Flughafenbetrieb komplett klimaneutral zu agieren. „Alles, was wir hier als Flughafen in der Hand haben, wollen wir tun“, erklärt FMO-Sprecher Andrés Heinemann im Gespräch mit der Redaktion.

Und auch beim Fliegen wolle man „an vorderster Front dabei sein“, so Heinemann. Daher habe der FMO Evia Aero sofort signalisiert, dass Interesse an dem Konzept bestehe. „Wir haben die Möglichkeit, die kleineren Flugzeuge hier starten und landen zu lassen.“ Als kleiner Standort sei man deutlich flexibler als etwa in Frankfurt, Düsseldorf oder München.

Auch Heinemann spricht von einer „Wiederbelebung des regionalen Geschäftsreiseverkehrs“. Der Bedarf nach Strecken, die mit großen Flugzeugen nicht angeflogen werden, sei da. Als Beispiele nennt der FMO-Sprecher Zürich, Stuttgart und Friedrichshafen.

Flughafen Münster/Osnabrück plant Energiepark

Doch das Wichtigste für die geplante Allianz fehlt noch: der Strom. Evia Aero will als nachhaltige Regionalfluggesellschaft Strom vor Ort produzieren und speichern. So soll etwa auch sichergestellt werden, dass man mit festen Preisen kalkulieren kann. Die Airline will dabei aber nicht als Betreiber, sondern Investor auftreten.

Laut Andrés Heinemann kann sich der FMO durchaus vorstellen, eine Art Energiepark zu errichten. Man habe Flächen am Flughafen, die einst als Erweiterung für die Start- und Landebahn gedacht waren. Allerdings seien diese Flächen momentan noch als Flugbetriebsflächen definiert. Man müsse noch mit den Behörden diskutieren, wie man die Flächen als Energiepark nutzen könne.

Betrieben werden soll der Energiepark laut Heinemann zusammen mit regionalen Partnern. „Das können wir als Flughafen nicht allein stemmen.“

In NRW ist im Februar 2023 erstmals ein Elektro-Flugzeug an den Start gegangen. Das Ultraleichtflugzeug der Flugschule TFC Käufer aus Essen flog etwas weniger als eine Stunde über dem Flughafen Essen/Mülheim.