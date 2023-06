Flughafen Köln/Bonn: Was Reisende gegen lange Wartezeiten tun können

Sommerferien stehen an

In teils langen Schlangen müssen Reisende mittlerweile immer wieder am Flughafen Köln/Bonn warten. (Archivbild)

Vor den Sommerferien werden die Wartezeiten am Flughafen Köln/Bonn wieder deutlich länger. Was Reisende nun vor ihrem Flug beachten sollten.

Köln – Bis zu 90 Minuten haben zuletzt die Wartezeiten zeitweise am Flughafen Köln/Bonn betragen. Noch vor dem Start der Sommerferien müssen Reisende aus Nordrhein-Westfalen also wieder viel Geduld mitbringen. Der Airport empfiehlt deshalb vor allem bei der Sicherheitskontrolle einiges zu beachten. Unter anderem soll man möglichst wenig Handgepäck mitnehmen und Gepäck vorher aufgeben. Elektrische Geräte sollen vor der Kontrolle herausgenommen und die Vorschriften für die Mitnahme von Flüssigkeiten beachtet werden.

24RHEIN erklärt, was Reisende am Flughafen Köln/Bonn bereits vor der Kontrolle machen können, um Warteschlangen zu vermeiden.