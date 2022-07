Flughafen Köln/Bonn: Ansturm am Wochenende erwartet – was Reisende wissen sollten

Maßnahmen geplant

Am vorletzten Ferienwochenende werden mehr als 100.000 Passagiere am Flughafen Köln/Bonn erwartet. Erste Maßnahmen sollen lange Wartezeiten vermeiden.

Köln – Diese dieser Tage sind hohe Wartezeiten am Flughafen Köln/Bonn oftmals die Regel. Seit Beginn der NRW-Sommerferien waren die Schlangen teils kilometerlang. Und für Passagiere ist zumindest am kommenden Wochenende wohl keine große Besserung in Sicht. Für den 29. bis 31. Juli werden am Flughafen Köln/Bonn wieder etwa 110.000 Reisende erwartet. Was bedeutet das für Passagiere, die am vorletzten Wochenenden der NRW-Sommerferien fliegen wollen? Erste Maßnahmen gegen lange Wartezeiten sind geplant.

Lange Wartezeit am Flughafen Köln/Bonn: Bundespolizei stockt auf – Personal gesucht

+ Auch am Tag des Lufthansa-Streiks gab es Warteschlangen am Flughafen Köln/Bonn. © Marc John/Imago

Aufgrund der anhaltenden Probleme mit langen Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen möchte die Bundespolizei vermehrt selbst eingreifen. Die Behörde wird auch am kommenden Ferienwochenende (Samstag, 30. Juli und Sonntag, 31. Juli) die eigenen Kollegen einsetzen, sobald sich die Lage am Flughafen Köln/Bonn wieder zuspitzt. Die Beamtinnen und Beamten könnten vor der obligatorischen Luftsicherheitskontrolle, als Einweiser oder als Wannenrückführer eingesetzt werden. Die Bundespolizei ist für die Sicherheitskontrollen an allen deutschen Flughäfen verantwortlich, hat dafür aber eigentlich externe Sicherheitsdienstleister engagiert.

Flughafen Köln/Bonn: Wartezeiten verhindern – Maßnahmen

Bereits am letzten Ferienwochenende (22. bis 24. Juli) hatte die Bundespolizei eigene Kollegen eingesetzt, sagte eine Sprecherin. Die langen Wartezeiten hatten damit aber nicht verhindert werden können. Deshalb möchte die Bundespolizei nun das Personal am Flughafen Köln/Bonn erhöhen. Im Rahmen einer befristeten Ausschreibung werde ein zweiter Sicherheitsdienstleister gesucht, teilte die Behörde mit. Es dürfte aber noch etwas dauern, bis das neue Sicherheitspersonal am Flughafen Köln/Bonn tatsächlich aushelfen kann. Denn Anbieter können sich noch bis zum 31. Juli melden.

Zuvor hatte die Bundespolizei immer wieder erklärt, dass eigentlich genug Sicherheitspersonal am Flughafen Köln/Bonn angestellt sei. Jedoch gibt es unter anderem durch Corona-Infektionen aktuell einen besonders hohen Krankenstand, erklärte ein Sprecher gegenüber 24RHEIN. Es sind durchgehend weiter über 100 Personen (bei 570 insgesamt) abwesend. Das ist vor allem zu den „Peak“-Zeiten ein Problem. Dann gäbe es so einen Ansturm, dass diese Menge generell nicht „handelbar“ wäre, erklärt der Bundespolizei-Sprecher. Da das Problem anhält, sollen nun also mittelfristig mehr Sicherheitskräfte helfen.

Flughafen Köln/Bonn mit Wartezeit-Problemen: Airport plant ebenfalls Maßnahmen

Flugpläne in Verkehrsspitzen sollen reduziert werden

Personal-Erhöhung im Terminal

Doch auch der Flughafen Köln/Bonn hat bereits eigene Maßnahmen angekündigt. Der Airport selbst sprach in Bezug auf das Wochenede vom (22. bis 24. Juli) selbst von „unzumutbaren Wartezeiten“. Allen voran soll der Flugplan erneut angepasst werden. Konkret soll der Flugplan in den Verkehrsspitzen entlastet werden. Das bedeutet, dass es zu den beliebtesten Reisezeiten, wie morgens am Wochenende oder abends in der Woche, weniger Flüge geben soll.

Die Flugplan-Änderung soll laut Airport nun „sehr zeitnah“ erfolgen. Bereits im Oktober 2021 war die Zahl der maximal möglichen Flüge pro Stunde für den aktuellen Sommerflugplan um 20 Prozent reduziert worden. Darüber hinaus sind auch „weitere Maßnahmen“ geplant. Dabei nannte der Flughafen Köln/Bonn bisher nur, dass das Personal im Terminal weiter erhöht werden soll.

Flughafen Köln/Bonn: Wie lassen sich lange Wartezeiten verhindern? ► Wegen der langen Wartezeiten gibt es einige Dinge, die Reisende am Flughafen Köln/Bonn aktuell wissen müssen. ► Damit die Lage möglichst ruhig bleibt, können auch Passagiere selbst einiges bei Sicherheitskontrollen oder Check-in am Flughafen Köln/Bonn beachten. ► Dazu gehört auch: Nicht zu früh zum Airport zu kommen. „Viele Reisende kommen auch fünf bis acht Stunden vor Abflug“, sagt ein Sprecher der Bundespolizei. Das habe dann zuletzt ebenfalls zu langen Warteschlangen und erhöhten Wartezeiten am Kölner Flughafen geführt.

Rubriklistenbild: © Marc John/Imago