Flughafen Köln/Bonn: Was Reisende wissen müssen

Was müssen Reisende beachten, wenn sie aktuell vom Flughafen Köln/Bonn fliegen? Der Airport informiert jetzt auch über Wartezeiten. Infos im Überblick.

Köln/Bonn – Lange Schlangen waren im Sommer auch am Flughafen Köln/Bonn gang und gäbe. Auch wenn sich die Lage wieder gebessert hat, kommt es immer mal wieder zu längeren Wartezeiten am Kölner Airport. Die aktuelle Situation und was es zu beachten gilt.

Aktuelle Lage am Flughafen Köln/Bonn – wichtigste Infos im Überblick ► Auf der Website des Flughafens Köln/Bonn gibt es immer die aktuellsten Informationen zur Lage sowie Hinweise zum Verhalten für Reisende. Der Flughafen Köln/Bonn bittet aktuell „ausreichend Zeit“ einzuplanen. ► Die Empfehlung: Passagiere sollten „mindestens gute 2,5 Stunden mehr Zeit“ einrechnen. Flugreisende sollen sich zudem im Vorfeld über die Check-in-Zeiten der jeweiligen Airline informieren. ► Zudem kann man sich online über den Status des Check-in des eigenen Fluges informieren. ► Seit Ende Juli teilt der Flughafen Köln/Bonn die aktuellen Wartezeiten mehrmals am Tag mit. (Stand: 17. September, 13:21 Uhr, Quelle: Flughafen Köln/Bonn)

Flughafen Köln/Bonn: Wartezeiten mittlerweile „deutlich verbessert“

Seit Beginn der NRW-Sommerferien kam es am Flughafen Köln/Bonn immer wieder zu einem stark erhöhten Reiseaufkommen. Eine Entspannung war lange nicht in Sicht, doch seit dem Ende Juli hat sich die Lage beruhigt. Die Situation habe sich mittlerweile „deutlich verbessert“, erklärte Airport-Chef Thilo Schmidt in der Sommerferien-Bilanz des Flughafens Köln/Bonn.

Der Hauptgrund: Das zusätzlich eingesetzte Sicherheitsunternehmen am Flughafen Köln/Bonn, durch welchen zwei weitere Kontrollspuren geöffnet werden konnten. Deshalb hatte die zuständige Bundespolizei den Einsatz des Dienstleisters zeitweise verlängert. Noch Ende Julie hatte es „unzumutbare Wartezeiten“ am Flughafen Köln/Bonn gegeben. Teilweise mussten Passagiere bis zu zehn Stunden anstehen.

NRW-Herbstferien am Flughafen Köln/Bonn – was erwartet der Airport? Die NRW-Herbstferien stehen kurz bevor. Aufgrund anhaltender Personalprobleme drohen am Flughafen Köln/Bonn wieder längere Wartezeiten. 24RHEIN berichtet, woran das liegt.

Flughafen Köln/Bonn: Das sollen Reisende bei der aktuellen Lage tun

Wer seinen Flieger am Kölner Airport also rechtzeitig erreichen möchte, sollte definitiv einen Vorlauf von mehreren Stunden einplanen. Zudem sollten laut Bundespolizei unter anderem folgende Dinge beachtet werden:

Mindestens 120 Minuten vor Abflugzeit sollten die Reisenden an der Sicherheitskontrolle sein

Vor der Reise sollte die Gültigkeit von Reisedokumenten (z.B. Impfnachweis, Reisepass) geprüft werden

Ins Flugzeug sollte möglichst nur Handgepäck mitgenommen werden

Aktuelle Situation am Flughafen Köln/Bonn: Wann ist viel los?

Ganz grundsätzlich kommt es laut Bundespolizei vor allem während weniger „Peaks“ zu besonders langen Wartezeiten am Kölner Airport. Diese sind an einigen Wochenenden teilweise ganztägig, ansonsten aber vor allem Samstag- und Sonntagmorgen sowie Donnerstag- und Freitagabend. Das sind die Zeiten, wenn besonders viele Passagiere auf einmal fliegen. Dann gibt es teilweise auch „Wartezeiten über drei Stunden“, sagte ein Bundespolizei-Sprecher zuletzt gegenüber 24RHEIN.

Vor allem unter der Woche sei es meist ruhiger und somit die Wartezeit kürzer, teilte ein Bundespolizei-Sprecher am Donnerstag (7. Juli) auf 24RHEIN-Anfrage mit. Die Bundespolizei ist für die Sicherheitskontrollen an allen deutschen Flughäfen zuständig. „An den Wochenenden ist aber immer viel los“, sagte der Sprecher.

Wie ist die Situation an anderen deutschen Flughäfen? Neben dem Kölner Airport haben auch andere größere Flughäfen wie Berlin und München mit langen Wartezeiten zu kämpfen. Ähnlich sieht es auch am Flughafen Düsseldorf sowie Flughafen Frankfurt aus: ► So ist die aktuelle Situation am Flughafen Düsseldorf ► So ist die aktuelle Situation am Flughafen Frankfurt

Flughafen Köln/Bonn: Wie lässt sich eine lange Wartezeit verhindern?

Damit die Lage möglichst ruhig bleibt, können aber auch Reise einiges für Sicherheitskontrollen oder Check-in am Flughafen Köln/Bonn beachten. Kurioserweise gehört dazu auch: Nicht zu früh zum Airport zu kommen. „Viele Reisende kommen auch fünf bis acht Stunden vor Abflug“, sagt der Bundespolizei-Sprecher. Das habe dann zuletzt ebenfalls zu langen Warteschlangen und erhöhten Wartezeiten am Kölner Flughafen geführt.

Ansonsten gilt laut Flughafen-Empfehlung weiterhin, dass Passagiere rund 2,5 bis 3 Stunden vor dem Abflug am Airport eintreffen sollten. Zudem kann man sich online über den Status des Check-in des eigenen Fluges informieren, was hilft, die Wartezeit besser einzuschätzen. Genauere Wartezeiten teilt der Flughafen Köln/Bonn seit Ende Juli mehrmals am Tag auf Twitter mit.

Flughafen Köln/Bonn: Schlangen bei Sicherheitskontrollen – nun doch mehr Personal gesucht

+ Vor allem an Wochenenden gab es zuletzt lange Schlangen am Flughafen Köln/Bonn. © Christoph Hardt/Panama Pictures/Imago

Da es sich bei den Sicherheitskontrollen quasi um das Nadelöhr am Flughafen Köln/Bonn handelt, kommt es vor allem hier zu langen Wartezeiten. Dabei gehen laut Bundespolizei-Sprecher „Gründlichkeit und Sicherheit immer vor“. Liegt es also am Personal? Offenbar nur teilweise. Zwar gibt es laut Bundespolizei vor allem Corona-bedingt durchgehend über 100 Krankmeldungen (bei 570 Personen), jedoch würden diese dennoch meist ausreichen. Denn bei den „Peak“-Zeiten gäbe es stellenweise so einen Ansturm, dass diese generell nicht „handelbar“ wäre, erklärt der Bundespolizei-Sprecher.

Da diese nur punktuell passieren, wollte die Bundespolizei eigentlich nicht mehr Personal einstellen – bis jetzt. Als Konsequenz aus stundenlangen Wartezeiten und langen Schlangen von Reisenden im Juli hatte die Bundespolizei die Kapazitäten am Köln/Bonner Flughafen doch erhöht.

Das Personal-Problem gibt es aber nicht nur am Flughafen Köln/Bonn, sondern an den meisten europäischen Flughäfen. In Frankfurt ist die Lage kaum besser. Dort rät der Flughafen Passagieren sogar von schwarzen Koffern ab, um das Gepäck-Chaos besser in den Griff zu bekommen, wie wa.de berichtet.

Lange Wartezeit am Flughafen Köln/Bonn: Airport will bei Sicherheitskontrollen mitwirken

Als Konsequenz aus den langen Warteschlangen will sich auch der Flughafen Köln/Bonn bei den Sicherheitskontrollen in Zukunft selbst mit einbringen. Bislang stehen die Sicherheitskontrollen unter Aufsicht der Bundespolizei und sind weitgehend an private Dienstleister ausgelagert. (os mit dpa) Fair und unabhängig informiert, was in NRW und Köln passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

