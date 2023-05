Tausende Dortmunder am Limit – Lärm am Flughafen nimmt trotz Verbot zu

Fluglärm

Der Flughafen Dortmund ist praktisch und Kräfte zehrend für Anwohner zugleich. Eine Zahl dürfte bei vielen für Kopfschmerzen sorgen.

Dortmund – Wer etwa im Stadtteil Wickede oder im Kreis Unna lebt, kennt das Problem. Abendliche Starts und Landungen vom Flughafen Dortmund machen Anwohnern den Feierabend laut und unbequem. Dabei spielen besonders verspätete Flieger eine entscheidende Rolle. Im letzten Jahr ist die Zahl zuletzt auf über 100 angestiegen. Warum das so ist, verrät RUHR24.

Flughafen Dortmund hat mit gestiegenen Verspätungen zu kämpfen

Einmal im Jahr muss der Flughafen in Dortmund-Wickede reinen Tisch machen und den Rat darüber informieren, wie viele Flieger verspätet nach 22 Uhr am Airport gelandet sind. Das ist wichtig, denn eigentlich dürfen Airlines nur zwischen 6 und 22 Uhr von Dortmund aus starten und landen. Das dient zum Schutz der Anwohner vor dem Fluglärm.

Kommen die Flieger allerdings zu spät, gibt es Ausnahmen. So sind verspätete Starts bis 22.30 Uhr möglich. Bei Landungen ist man sogar noch kulanter. Durchschnittlich dürfen vier planmäßige Landungen bis 23 Uhr durchgeführt werden. Verspätete Landungen sind sogar bis 23.30 Uhr möglich, wie aus Unterlagen der Stadt hervorgeht.

Dabei muss in Dortmund allerdings ein bisschen gerechnet werden. Monatlich sind nämlich insgesamt maximal 16 verspätete Starts und Landungen zugelassen. Außer: die örtliche Luftaufsicht erlaubt die restlichen Flieger. Trotz großer Kritik der Anwohner und auch mehreren Gerichtsterminen sind die Nachtflüge von Dortmund aus unter Auflagen vorerst weiter gestattet.

Verspätete Flieger sorgen für nächtlichen Lärm über Dortmund und Unna

Zum deutlichen Leid der umliegenden Wohngebiete, denn im vergangenen Jahr ist die Zahl der verspäteten Flieger erneut gestiegen. Lag die Zahl 2018 noch bei 55 Verspätungen nach 22 Uhr, ist sie 2022 auf 103 angestiegen. Gründe gibt es dafür scheinbar einige (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Zum einen habe die Flugsicherheit stets „oberste Priorität“. Das heißt: Ist das Wetter schlecht, verzögern sich Starts und Landungen. Es kommt zu Verspätungen. Zum anderen habe die Branche weiter unter Streiks und Personalmangel zu kämpfen, was die Starts ebenfalls verzögere. Ob dies wirklich die Hauptgründe für die Verspätungen in Dortmund sind, lässt sich nicht sicher überprüfen.

+ Am Flughafen Dortmund kam es zuletzt zu mehr Verspätungen. © Jöran Steinsiek/ Imago

Die meisten Verspätungen habe es in den Monaten April bis Ende Juli gegeben – Urlaubszeit. Dabei seien die Flieger überwiegend so früh wie möglich (noch vor 22.30 Uhr) gestartet oder gelandet. Dennoch bleibt für Anwohner der Anstieg der Verspätungen kräftezehrend. Übrigens fliegt der Airport ab dem Sommer eine neue Hauptstadt an.

