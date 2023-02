Streik sorgt für Probleme am Flughafen Dortmund – es gibt Alternativen

Tarfistreit in NRW

Der Tarifstreit in NRW erwischt jetzt auch den Flughafen Dortmund. Dort sollen noch in dieser Woche die Angestellten die Arbeit niederlegen.

Dortmund – Wer für Freitag (17. Februar) einen Flug ab Dortmund gebucht hat, wird sich voraussichtlich eine Alternative suchen müssen. Denn Verdi ruft die Angestellten im öffentlichen Dienst nun auch dort zum Streik auf. Doch nicht alle Flughäfen in NRW sind betroffen.

Streik am Flughafen Dortmund: keine Flüge am Freitag (17. Februar)

Der Streik am Flughafen Dortmund soll von Freitag, 3 Uhr, bis Samstag (18. Februar), 3 Uhr andauern. In dieser Zeit sei laut der Gewerkschaft mit „starken Auswirkungen“ im Flugverkehr in ganz Deutschland zu rechnen. Es werde mit Verspätungen, Ausfällen und gar dem Erliegen des Luftverkehrs gerechnet.

Diese deutschen Flughäfen sind vom Streik am Freitag betroffen:

Flughafen Dortmund

Flughafen Hannover

Flughafen Bremen

Flughafen Hamburg

Flughafen Frankfurt/Main

Flughafen München

Flughafen Stuttgart

Flughäfen Düsseldorf und Köln bislang nicht vom Verdi-Streik betroffen

Doch nicht alle Flughäfen in Deutschland und NRW werden am Freitag bestreikt. Wer einen Flug gebucht hat, kann auf Alternativen zurückgreifen. Demnach sollen etwa die großen NRW-Flughäfen in Düsseldorf und Köln nicht von dem Streik betroffen sein (Stand: Mittwoch, 15. Februar).

Verdi habe den Streik frühzeitig angekündigt und warb um das Verständnis der Fluggäste. Sie könnten so auf andere Flughäfen umsteigen.

Flughafen Dortmund rechnet mit Problemen bei 30 Flügen am Freitag

Laut einer Meldung auf der Internetseite des Flughafens Dortmund könne es zu „Einschränkungen bei der Abfertigung kommen“. Derzeit sondiere man noch die Lage, sagte eine Sprecherin gegenüber RUHR24.

Wie groß die Probleme am Freitag werden, komme auch darauf an, wie die Fluglinien nun auf den angekündigten Streik reagieren. Sie können in solchen Fällen etwa andere Flughäfen anfliegen, an denen nicht gestreikt wird.

„Wir bitten alle Passagiere, sich bei den Airlines über ihren Flug zu informieren“, sagt die Flughafensprecherin. Am Freitag sind insgesamt rund 30 Abflüge und Ankünfte am Flughafen Dortmund geplant.

Streik am Flughafen Dortmund soll „Druck auf den Arbeitgeber“ machen

Hintergrund des Streiks am Airport Dortmund sind die seit Wochen laufenden Streiks der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Verdi fordert bei den Tarifverhandlungen eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro pro Monat.

„Die Beschäftigten machen gemeinsam Druck auf die jeweiligen Arbeitgeber, weil in den bisherigen Verhandlungen keine Ergebnisse erzielt werden konnten“, sagt die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Die zweite Verhandlungsrunde beginnt Ende Februar.

