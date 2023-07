Flughafen Dortmund: Das sind die günstigsten Last-Minute-Ziele im Sommer 2023

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Von Dortmund aus ans Meer? Das geht mit dem Flugzeug ab Wickede. Es sind einige Schnäppchenpreise im Sommer 2023 dabei.

Dortmund – Sommerzeit ist Reisezeit. Den einen reicht die oftmals graue und raue Nordsee in Holland, die anderen verschlägt es in wärmere Gefilde und ferne Länder. Um eine Flugreise zu unternehmen, müssen Passagiere aus dem Ruhrgebiet keine weite Anfahrt nach Köln oder gar nach Frankfurt einplanen. Auch vom Flughafen Dortmund werden einige Ziele angesteuert. RUHR24 verrät die günstigsten Ziele im Sommer 2023.

Flugreise ab NRW: Das sind die günstigen Ziele ab Dortmund

Eines lässt sich mit einem Blick auf die Abflugtafel erkennen: Von Dortmund aus fliegt man gut und günstig nach Osteuropa. Ziele wie Polen, Rumänien, Bulgarien oder auch Bosnien und Herzegowina stehen hoch im Kurs. Wer einen günstigen Urlaub ab Dortmund plant, hat einige Möglichkeiten.

Wie auf der Homepage des Flughafens Dortmund zu entdecken ist, starten die Flugtickets ins Urlaubsglück bei rund 34 Euro. Für den Preis geht es zum Beispiel nach Banja Luka, Breslau oder Kattowitz. Wer ein paar Euro mehr ausgeben möchte, hat noch weitere Möglichkeiten für eine günstige Flugreise (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Ab rund 39 Euro starten die Tickets ab Dortmund für Reiseziele wie Belgrad in Serbien oder Varna in Bulgarien. Das sind die günstigen Reiseziele vom Flughafen Dortmund aus im Überblick:

Banja Luka (Bosnien und Herzegowina): 33,99 Euro

(Bosnien und Herzegowina): 33,99 Euro Breslau (Polen): 33,99 Euro

(Polen): 33,99 Euro Kattowitz (Polen): 33,99 Euro

(Polen): 33,99 Euro Danzig (Polen): 38,99 Euro

(Polen): 38,99 Euro Olsztyn-Mazury (Polen): 38,99 Euro

(Polen): 38,99 Euro Belgrad (Serbien): 38,99 Euro

(Serbien): 38,99 Euro Iasi (Rumänien): 38,99 Euro

(Rumänien): 38,99 Euro Targu Mures (Rumänien): 38,99 Euro

(Rumänien): 38,99 Euro Tuzla (Bosnien und Herzegowina): 38,99 Euro

(Bosnien und Herzegowina): 38,99 Euro Varna (Bulgarien): 38,99 Euro

Die günstigsten Flugreisen ab Dortmund: Osteuropa liegt im Trend

Allerdings sind das nur die aktuellen Preise, ab wie viel Euro die Flugtickets von Dortmund aus zu haben sind. Die Preise können jederzeit abweichen oder auch kurzfristig steigen. Auch muss geschaut werden, was für den günstigen Preis dabei ist – ob zum Beispiel noch ein Koffer hinzugebucht werden muss. Ob noch Last-Minute-Tickets verfügbar sind, ist ebenso sehr unterschiedlich und deshalb schwer vorauszusagen.

„Das lässt sich nie pauschalisieren, die Preise ändern sich ständig. Man kann deshalb auch nicht sagen: Der Flug nach Kattowitz ist immer der günstigste. Es gibt auch Zeiten, wo die Flüge nach Palma oder Griechenland günstig sind“, erklärt eine Sprecherin des Flughafens in Dortmund-Wickede.

Sommer 2023: Günstige Flugziele ab Dortmund zum Schnäppchenpreis

Neben dem Preis dürfte auch eine andere Frage, bei der Wahl des Urlaubsziels entscheidend sein: Welche Städte der Osteuropa-Ziele liegen denn eigentlich am Meer? Tatsächlich sieht die Ausbeute da gar nicht schlecht aus. Varna liegt als Hafenstadt an Bulgariens Schwarzem Meer. Sie befindet sich unweit des bekannten Goldstrands. Doch auch Danzig in Polen liegt als Hafenstadt an der Küste.

+ Vom Flughafen Dortmund aus kann man gut und günstig nach Osteuropa reisen. © Joeran Steinsiek/ Imago

Wer kein Fan von Reisen nach Osteuropa ist und dennoch von Dortmund aus fliegen möchte, kann auch Reiseziele nach Griechenland oder Spanien auswählen. Nicht bei allen Destinationen sind Startpreise für die Tickets angegeben – vermutlich wegen der schwankenden Preise. Wer wegen des Klimawandels lieber auf das Fliegen verzichten möchte, hat auch viele Möglichkeiten auf einen Kurzurlaub von NRW aus mit der Bahn.

Rubriklistenbild: © Joeran Steinsiek/ Imago