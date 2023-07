Parken am Flughafen Dortmund: Airport gibt wichtigen Tipp

Facebook

Stress vorm Urlaub? Tausende Fragen im Kopf? Der Dortmunder Flughafen hilft und gibt kuriose, aber auch hilfreiche Tipps. Hier findet ihr Antworten.

Dortmund – Der Flughafen in Dortmund ist eines der kontroversesten Themen der Stadt. Für einige ist er ein Millionengrab und ein Ärgernis für Anwohner. Anderen wiederum ermöglicht der Airport eine Reise in neue Welten. Welche Sorgen Passagiere dabei haben und welche Antworten es gibt, berichtet RUHR24.

Reisen vom Flughafen Dortmund: Airport beantwortet meistgestellte Fragen

Reisende stressen sich selbst kurz vor dem Flug noch mit ungelösten Fragen. Handy raus und googeln: Das dürfte wahrscheinlich der erste Reflex sein. In Dortmund helfen dann vor allem die FAQs des Flughafens. Welche Fragen stellen die Fluggäste am häufigsten?

Eine der wohl meistgestellten Fragen lautet: „Woher weiß ich, zu welchem Gate ich muss?“ Erfahrene Reisende können dabei nur müde lächeln. Anderen hilft laut dem Dortmunder Airport ein Blick auf den Vermerk auf dem Flugticket. Falls darauf nichts stehe, können sich Passagiere auf der Flughafen-Homepage oder auf den Info-Bildschirmen im Terminal (nach Sicherheitskontrolle) informieren. Aber was ist, wenn ich noch gar kein Reiseziel habe?

Sind Spontan-Flüge vom Dortmunder Flughafen möglich?

Fernweh und einfach weg? Oder ein spontaner Partytrip nach Malle? Warum nicht! Nach Angaben des Dortmunder Flughafens können Besucher auch am Flughafen selbst Tickets kaufen. Aber nicht alle Fluggesellschaften würden über einen Schalter am Terminal verfügen. Trotzdem helfen die Reisebüros im Airport weiter.

Ein Koffer darf bei einem Spontan-Trip natürlich nicht fehlen. Laut den Airport-FAQs können Reisende am Infoschalter auf der Abflugebene Koffer in verschiedenen Größen kaufen. Dann bietet sich auch ein Einkauf im Duty Free-Shop an. Das gelte allerdings nur für abfliegende Passagiere. Eine weitere Frage, die sich Dortmunder stellen, ist: „Was passiert eigentlich Nachts am Flughafen?“

Dürfen Passagiere im Dortmund Airport übernachten?

Nach 24:00 passiert im Dortmunder Flughafen nicht mehr viel. Laut Homepage dürfen Flugzeuge wegen des Lärms nur bis 22 Uhr starten und bis 23 Uhr landen. In der Zeit von 24 Uhr bis 3.30 Uhr morgens ist der Airport sogar geschlossen. Deshalb dürfen Passagiere auch nicht im Terminal übernachten (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

+ Anders als auf Fuerteventura (Bild) dürfen Flugpassagiere in Dortmund nicht am Flughafen übernachten. Beim warten können Sie natürlich trotzdem schlafen. © Imagebroker/Imago

Für Abholer ergibt sich zudem eine Besonderheit. Auf die Frage, wo sie am besten halten, schreibt der Dortmunder Flughafen: „Die Kiss & Fly-Zone auf Abflugebene 1, direkt vor dem Terminal, kann zum Be- und Entladen kostenfrei genutzt werden.“ Das Parken sei dort aber kostenpflichtig. Ab wann muss gezahlt werden?

Dortmunder Flughafen: Abholer zahlen ab der 5. Minute

„Das Parkentgeld beträgt je angefangene 5 Minuten 1,50 Euro“, heißt es auf der Homepage des Dortmunder Flughafens. Nach dem Passieren der Schranke haben Abholer also fünf Minuten Zeit, ihre Liebsten kostenfrei einzusammeln. Die maximale Parkdauer in der sogenannten Kiss & Fly-Zone ist auf 30 Minuten für 9 Euro Parkgebühr beschränkt.

+ Die Kiss & Fly-Zone befindet sich direkt vor dem Terminal am Dortmunder Flughafen. Hier können Fahrer bis zu 5 Minuten kostenfrei halten. © Westend61/Imago

Aber wo parken Besucher und Passagiere generell am besten? Der Dortmunder Airport empfiehlt, Parkplätze online zu reservieren und zu bezahlen. „Sie haben so die Möglichkeit, besonders günstige Angebote in Anspruch zu nehmen“, heißt es auf der Homepage. Zwei weitere Fragen wirken zunächst kurios.

Müssen Schwangere im Dortmunder Flughafen durch die Sicherheitskontrolle?

„Muss ich auch als Schwangere durch den Scanner bei der Sicherheitskontrolle?“, lautet eine der meistgestellten Fragen auf der Homepage des Dortmunder Flughafens. Was zunächst kurios wirkt, ist eigentlich logisch. Manche werdende Mütter haben Bedenken aufgrund der Strahlung.

+ Auch Schwangere müssen am Dortmunder Flughafen durch den Scanner bei der Sicherheitskontrolle. Laut dem Airport sei die Strahlung aber unbedenklich. © agefotostock/Imago

Der Dortmunder Airport gibt jedoch Entwarnung: „Die Metalldetektoren erzeugen ein Magnetfeld mit niedriger Frequenz. Das Strahlenfeld ist mit üblichen Haushaltsgeräten zu vergleichen. Die Strahlung ist also unbedenklich.“ Eine letzte aufgegriffene Nachfrage betrifft die Vierbeiner.

Dürfen Passagiere Hunde mit zum Dortmunder Flughafen nehmen?

Ein bekanntes Sprichwort sagt: „Der Hund ist der beste Freund des Menschen.“ Gerade deshalb wollen viele Menschen auch ihre pelzigen Vierbeiner mit zum Flughafen nehmen oder sogar mit ihnen ins Flugzeug steigen. Aber ist das in Dortmund erlaubt?

Es kommt darauf an. Laut dem Dortmunder Flughafen sei das Mitführen von Hunden innerhalb des Terminals nicht gestattet. Eine Ausnahme bilden dabei Blinden- und Diensthunde, so wie Hunde, die im Flugzeug mitreisen.

+ Heutzutage dürfen Hunde sogar oft mit in die Flugkabine genommen werden. Laut Dortmunder Airport ist die Mitnahme von Haustieren abhängig von den Fluggesellschaften. © MiS/Imago

Obwohl das Fliegen mit Haustieren auch am Airport Dortmund erlaubt ist, sollten Passagiere sich vorher auf jeden Fall mit ihrer Fluggesellschaft auseinandersetzen. Fluggäste sollen sich zudem schon vor der Buchung informieren, ob die Haustiere in den Kabinenbereich mitgenommen werden können.

Ab wann dürfen Kinder alleine vom Dortmunder Flughafen fliegen?

Alles in einem dürfte der Dortmunder Flughafen seinen Passagieren mit den FAQs viele Bedenken nehmen. Eine Sorge, die bei Eltern jedoch oft bleibt ist ihr Kind alleine fliegen zu lassen. Am Dortmunder Flughafen liegt das Mindestalter zwischen 5 und 16 Jahren, je nach Fluggesellschaft.

Rubriklistenbild: © Westend61/Imago; MiS/Imago; Collage: RUHR24