Flughafen Dortmund prahlt mit kostenlosem Angebot – Passagier ist enttäuscht

Der Flughafen in Dortmund wirbt online mit einem kostenlosen Angebot. Doch nicht alle Fluggäste sind überzeugt.

Dortmund – Der Airport in Wickede bringt Passagiere mit dem Flugzeug in den Urlaub. Wer günstig im Sommer 2023 verreisen möchte, kommt ab Dortmund zum Beispiel nach Osteuropa. Doch der Flughafen ist nicht nur beliebt. Wegen des Lärms beim Starten und Landen gehen Anwohner auf die Barrikaden. Auch ein kostenloses Angebot wird nun kontrovers beäugt, wie RUHR24 erfuhr.

Flughafen Dortmund bietet kostenloses Angebot für Familien – Kinderwagen-Problem gelöst

Dabei geht es um die Anreise vom Flughafen in Dortmund aus. Wer bereits einige Male von einem Airport in NRW aus geflogen ist, kennt das Prozedere. Am Flughafen angekommen, gilt es, das Gepäck aufzugeben und durch die Sicherheitskontrolle zu schreiten. Das Problem dabei: Nicht alles kann in den Sicherheitsbereich mitgenommen werden.

Wer zum Beispiel mit einem Kinderwagen reist, gibt diesen häufig direkt mit dem Gepäck ab, wenn er nicht als Handgepäck in den Flieger darf. Doch wohin mit dem quengelnden Nachwuchs, wenn kein eigener Buggy zur Hand ist?

Hier bietet der Flughafen in Dortmund eine kostenlose Lösung. Auf Facebook heißt es vom Airport: „Um deine Reise möglichst bequem zu gestalten, hast du bei uns die Möglichkeit, dir direkt hinter der Sicherheitskontrollstelle einen kostenlosen Kinderwagen auszuleihen“.

Kostenloses Angebot am Airport Dortmund – „Es könnten mehr sein“

Weiter heißt es, dass der Buggy bis zum Boarding genutzt werden kann. Geht es dann ins Flugzeug, könne der Kinderwagen unkompliziert wieder abgegeben werden (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

+ Der Flughafen Dortmund wirbt mit einem kostenlosen Angebot. © Jöran Steinsiek/Imago

Klingt alles erstmal nach einer super Lösung für Familien, wie auch die zahlreichen Likes auf Facebook beweisen. Doch wo ist der Haken? Auf Facebook kommentiert eine Passagierin: „Es könnten mehr sein. Wir mussten ewig suchen und hatten das Glück noch einen zu finden“. Die Nachfrage scheint also zum Teil höher zu sein, als das Angebot.

Es empfiehlt sich dementsprechend, insbesondere als Familie rechtzeitig am Flughafen in Dortmund zu sein. So kann im Zweifel auch auf den nächsten freien Kinderwagen gewartet werden. Andernfalls könnte es wegen des Boardings zu Stress kommen. Und den braucht gerade vor einem Urlaub ja eigentlich keiner.

