Flughafen Dortmund vor Paukenschlag: Airline will Welt-Metropole ansteuern

Der Flughafen Dortmund steht kurz davor, das nächste Ziel in seinen Flugplan aufzunehmen. Eine echte Weltmetropole soll angesteuert werden.

Dortmund – Der Flughafen Dortmund ist als Tor in den Osten bekannt – aber echte Destinationsknaller verkündet der Airport nur selten. Meist steuern die Airlines von Dortmund Geheimtipps im Osten Europas an. Istanbul ist kein Geheimtipp, doch ausgerechnet die türkische Weltmetropole soll bald ab Dortmund angesteuert werden, erfuhr RUHR24.

Vom Flughafen Dortmund nach Istanbul: Airport plant neues Ziel

Noch ist nichts in trockenen Tücher, aber es scheint, als würde es nur noch an ein paar wenigen Formalia liegen. Maßgeblich an der neuen Flugverbindung beteiligt sind zwei Dortmunder SPD-Politiker mit türkischen Wurzeln: Volkan Baran und Cüneyt Karadas. Die Sozialdemokraten tauschten sich zuletzt mit Flughafenchef Ludger van Bebber über das Vorhaben aus – offenbar mit Erfolg.

Schon lange, so Baran, sei Istanbul als neues Ziel ab dem Airport Dortmund im Gespräch, doch jetzt könnte es ganz schnell gehen. Unter anderem das türkische Verkehrsministerium muss das Vorhaben noch prüfen und genehmigen. Ganz neu ist Istanbul als Flugziel übrigens nicht. 2015 hatte zum Beispiel Germanwings die Metropole ab Dortmund angesteuert.

Vom Airport Dortmund mit Pegasus-Airlines zum Flughafen „Sabiha Gökçen“ in Istanbul

Geplant sei laut Baran, wie auch damals schon, eine Verbindung zum Istanbuler Flughafen „Sabiha Gökçen“, der rund eine Autostunde und 45-U-Bahn-Minuten südöstlich des Zentrums liegt. Es handelt sich um den zweitgrößten Flughafen der türkischen Weltmetropole.

Laut Baran wolle die türkische Fluggesellschaft „Pegasus Airlines“ Istanbul ab Dortmund mehrmals in der Woche anfliegen. Aktuell können sich Befürworter des Vorhabens in eine Unterschriftenliste am Flughafen Dortmund eintragen (weitere News aus Dortmund auf RUHR24 lesen).

Dortmunder SPD-Politiker sieht in Verbindung nach Istanbul nur Vorteile

Baran glaubt, dass die neue Destination gleich mehrere Vorteile habe. Einerseits würde der geschäftliche Austausch zwischen Istanbul und Dortmund vereinfacht. Andererseits hätten die vielen türkischstämmigen Menschen in der Region eine weitere Möglichkeit, ihr Verwandtschaft zu besuchen. Und zudem könne der Flughafen als Drehkreuz in den Nahen Osten genutzt werden.

+ Die türkische Airline „Pegasus“ plant, in Kürze ab Flughafen Dortmund in Richtung Istanbul zu fliegen. © Andreas Haas/Imago

Istanbul wäre nicht die erste Destination ab dem Flughafen Dortmund in die Türkei. Schon jetzt gibt es drei Ziele in dem Land:

Antalya (Südwesten)

Izmir (Westen)

Zonguldak (Norden)

Bereits „in den nächsten Monaten“, so Flughafen-Dortmund-Sprecher Guido Miletic gegenüber den Ruhr Nachrichten, könnte der Flugbetrieb nach Istanbul aufgenommen werden. Der Zeitpunkt hänge von den Genehmigungen der Behörden ab.

