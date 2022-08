Fliegerbombe in Köln: Tausende Menschen von Evakuierung betroffen

Entschärfung noch am Dienstag

+ © Boris Roessler/dpa In Köln wurde erneut eine Fliegerbombe gefunden, die Entschärfung in Buchheim ist noch für Dienstag geplant. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Mehr als 3000 Menschen müssen für eine Bombenentschärfung am Dienstag in Köln ihre Wohnungen verlassen. Die Fliegerbombe wird noch am Dienstag entschärft.

Köln – In Köln wurde bei Sondierungsarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Bombenentschärfung ist noch für Dienstag (30. August 2022) geplant. In einem Radius von 300 Meter müssen alle Anwohner ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Evakuierung betrifft rund 3.200 Menschen. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort.

Immer wieder werden in Köln Weltkriegsbomben entdeckt. Zuletzt wurde im Kölner Stadtteil Bayenthal eine Fliegerbombe entdeckt. Mehr 5000 Menschen waren von der Evakuierung betroffen. (mlu)