Fliegerbombe in Bochum: Tausende Menschen von Evakuierung betroffen

Bombenentschärfung am Mittwoch

+ © Christian Pörschmann/dpa In Bochum muss am Mittwoch eine Fliegerbombe entschärft werden. (Symbolbild). © Christian Pörschmann/dpa

Aufgrund eines Bombenfunds in Bochum ist für Mittwoch eine große Evakuierung geplant. Im Laufe des Tages soll die Fliegerbombe entschärft werden.

Bochum – Erst war es nur ein Verdacht, doch jetzt ist klar: Am Mittwoch (19. Oktober 2022) muss in Bochum eine Fliegerbombe entschärft werden. Tausende Menschen müssen aufgrund der Bombenentschärfung ihre Wohnungen verlassen. Mehr als 5000 Menschen sind von der Evakuierung betroffen. Beim Blindgänger handelt es sich um eine 500 Kilogramm mit Langzeitzünder.

24RHEIN berichtet live im News-Ticker über den Bombenfund in Bochum.

Bereits am Vortag wurden zwei Verdachtspunkte auf Fliegerbomben untersucht. Am Mittwochmittag teilte die Stadt Bochum dann mit, dass tatsächlich ein Blindgänger entdeckt wurde. (mlu)