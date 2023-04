Fitnessstudio-Attacke: Das hat die Polizei zum mutmaßlichen Täter ermittelt

Was bekannt ist

Nach dem Angriff in einem John-Reed-Fitnessstudio in Duisburg wurde ein 26-Jähriger wegen versuchten Mordes festgenommen. Das ist bisher bekannt.

Duisburg – Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in Duisburg sind insgesamt vier Männer am 18. April schwer bis lebensgefährlich verletzt worden, einer schwebt – Stand 24. April, 15 Uhr – noch immer in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige ist ein 26-jähriger Mann, der am Montag (24. April) von einem Haftrichter in Duisburg (NRW) in Untersuchungshaft geschickt wurde. Ein Überblick, was die Polizei bislang zu dem Täter aus Duisburg ermittelt hat.

+ Die Ermittlungen laufen auch einige Tage nach der blutigen Attacke im John-Reed-Fitnessstudio in Duisburg weiter auf Hochtouren. © Christoph Reichwein/dpa

Fitnessstudio-Attacke in Duisburg: Was die Polizei bislang zum mutmaßlichen Täter ermittelt hat

Der mutmaßliche Täter ist 26 Jahre alt, zuvor war er im Jahr 2018 in zwei Fällen wegen geringfügiger Vermögensdelikte polizeilich aufgefallen. Beide Verfahren sind eingestellt worden.

Spezialeinheiten der Polizei hatten den mutmaßlichen Fitnessstudio-Angreifer in der Nacht zum Sonntag festgenommen – nach Hinweisen von zwei Bekannten des Mannes in seiner Duisburger Wohnung ganz in der Nähe des Tatorts.

Der mutmaßliche Täter wurde durch Bilder einer Überwachungskamera eines nahegelegenen Restaurants identifiziert. Die Polizei hatten im Umfeld des Fitnessstudios Bilder von Videokameras ausgewertet, weil im Inneren des Sportcenters am Tatort keine Kameras angebracht sind.

Die mögliche Tatwaffe ist ein Messer oder eine Machete mit 20 Zentimetern Klingenlänge.

Derzeit werden weitere Zeugen vernommen und am Tatort und in der Wohnung des Tatverdächtigen gesicherte Spuren ausgewertet.

Zudem soll der Beschuldigte psychiatrisch begutachtet werden.

Die Ermittlungen zum Motiv dauern weiter an. Nachdem er am Montag (24. April) einem Haftrichter vorgeführt wurde, wurde der Tatverdächtige wegen versuchten Mordes noch am selben Tag in Untersuchungshaft geschickt.

Im Zuge des Vorfalls im Duisburger John-Reed-Fitnessstudio am 18. April untersucht die Polizei auch einen Mordfall, der sich am 9. April (Ostersonntag) in unmittelbarer Nähe in der Altstadt zugetragen hat. Damals wurde ein 35-Jähriger schwer verletzt auf der Klosterstraße aufgefunden und verstarb kurz darauf in einem Krankenhaus. Jetzt werde derzeit geprüft, ob es eine Verbindung zwischen dieser Tat und der aus dem Fitnessstudio am 18. April besteht. In solchen Fällen werden mögliche Zusammenhänge zu anderen, ähnlichen Vorfällen allerdings routinemäßig immer untersucht, so eine Polizeisprecherin. (mo mit ots)

