Filmnächte Dortmund starten mit wahrem Kult-Film unter freiem Himmel

Veranstaltungen im Sommer

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Johanna Kontowski schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Johanna Kontowski schließen

Der Sommer in Dortmund reizt voller Veranstaltungen unter freiem Himmel. Nun kommt auch das Open-Air-Kino zurück in die Stadt.

Dortmund - Im vergangenen Jahr (2022) haben etwa 25.000 Menschen dem Open-Air-Kino „Filmnächte Dortmund“ einen Besuch abgestattet. Wie RUHR24 weiß, gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, Kino unter freiem Himmel zu erleben. Doch wo in Dortmund findet das Event in diesem Jahr statt?

Open-Air-Kino in Dortmund kommt an kultige Ruhrpott-Orte

Wie der Veranstalter mitteilt, reizen die diesjährigen „Filmnächte Dortmund“ an Orten mit klassischem Ruhrpott-Flair. Mit dabei sind der Tresor.West Garten (vom 30. Juli bis 03. August) und die Kokerei Hansa (vom 09. bis 27. August 2023).

Nach dem Einlass ab 19:30 Uhr sollen die Filme dann mit Einbruch der Dunkelheit starten. Aber wie viel kostet das Open-Air-Kino?

„Filmnächte Dortmund“ lockt Kinofans im Juli und August nach Dortmund

Die Tickets für einen Besuch bei „Filmnächte Dortmund“ kosten 12 Euro pro Person. Snacks und Getränke werden vor Ort verkauft. Filmfans können sich zum Start auf einen Pott-Klassiker einstellen.

Mit „Bang Boom Bang“ gehen die „Filmnächte Dortmund“ an den Start. Am 30. Juli läuft dieser Klassiker im Garten des bekannten Techno-Clubs Tresor.West auf dem Phoenix-Gelände. Wo früher die Industrie dampfte, sollen Leinwände nun für sommerliche Gemütlichkeit sorgen.

„Filmnächte Dortmund“ plant Veranstaltungen über den Sommer hinaus

Filme wie „Der Nachname”, „Rheingold” und „Berlin Calling” werden auf den Leinwänden inmitten der Rurhpott-Kulissen folgen.

+ Die „Filmnächte Dortmund“ kommen zurück an die kultigen Ruhrpott-Kulissen. © Rupert Oberhäuser/Imago

Das Unternehmen plant zudem weitere Veranstaltungen in Dortmund. Für die Zeit nach dem Sommer sind Events wie ein Weinfest unter Sternenhimmel und Familien-Kino auf dem Eis vorgesehen (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Rubriklistenbild: © Rupert Oberhäuser/Imago