Entscheidung zum Eröffnung-Feuerwerk der Cranger Kirmes gefallen

Die Cranger Kirmes wird am Freitag offiziell eröffnet. Wegen der Trockenheit stand das Feuerwerk auf Kippe. Jetzt gibt es grünes Licht.

Herne – Hitze und Trockenheit haben in diesem Sommer bereits zahlreiche Waldbrände begünstigt. Wegen der Sicherheitsbedenken war bislang unklar, ob das Feuerwerk zur Eröffnung der Cranger Kirmes überhaupt abgefeuert werden kann. Jetzt steht die Entscheidung fest.

Stadt: Herne, NRW Volksfest: Cranger Kirmes Attraktion: Feuerwerk

Cranger Kirmes 2022: Feuerwerk zur Eröffnung am Freitag kann stattfinden

Wie die WAZ am Freitag (5. August) berichtet, haben Veranstalter und Feuerwehr grünes Licht für das Feuerwerk am Abend gegeben. Für etwas Entspannung hat wohl auch der kurze Regenschauer am Morgen gesorgt (alle News aus dem Ruhrgebiet auf RUHR24 lesen).

Bereits am Donnerstag hatten die Veranstalter der Cranger Kirmes in Herne auf Facebook geschrieben: „Nach Kirmesschluss könnte es heute Nacht regnen, aber das ist gut, damit das Feuerwerk morgen um 22.30 Uhr steigen kann.“ Dem Feuerwerk am Freitagabend scheint nun nichts mehr im Wege zu stehen.

Feuerwerk auf der Cranger Kirmes 2022:

Datum: Freitag, 5. August 2022

Freitag, 5. August 2022 Uhrzeit: 22.30 Uhr

22.30 Uhr Ort: Kirmesplatz, Herne-Crange

Dennoch müssen sich die Besucher auf einige Änderungen einstellen. Denn wegen der Corona-Krise hatten vorab einige Schausteller ihre Teilnahme an der Cranger Kirmes 2022 abgesagt.

Feuerwerk auf Cranger Kirmes musste bereits mehrfach abgesagt werden

Bereits in den Jahren 2018 und 2019 mussten die Besucher der Cranger Kirmes auf das Eröffnungs-Feuerwerk verzichten. Auch damals war das Wetter schuld. Es war einfach zu trocken und die Brandgefahr am Abschussplatz dadurch zu hoch.

Auch zum Abschluss der Kirmes in Herne ist ein Feuerwerk geplant. Bleibt nur zu hoffen, dass es bis dahin genügend regnet. Viele Alternativen zur Absage gibt es bislang offenbar nicht. Laut Veranstalter sei eine Lasershow erheblich teurer.

Zur Eröffnung der Cranger Kirmes am Donnerstag waren auch Star-Gäste wie Howard Carpendale gekommen. Das Volksfest in Herne läuft noch bis zum 14. August.

