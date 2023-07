„Danke, dass Ihr nicht aufgebt“: Feuerwehr Sankt Augustin nach Brand-Tragödie wieder im Einsatz

Zwei Feuerwehrleute gestorben

Rund vier Wochen nach dem tragischen Feuerdrama in Sankt Augustin fährt die Freiwillige Feuerwehr wieder auf Einsätze. Dafür gibt es viel Zuspruch.

Sankt Augustin – Rund einen Monat nach der schrecklichen Brand-Tragödie in Sankt Augustin ist der 13.000-Seelen-Ort noch immer in Trauer. Im Ortsteil Niederpleis geriet am 18. Juni ein Motorradgeschäft in Brand. Die Feuerwehrleute Magda und Michael von der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin waren mit als erste vor Ort. Doch von ihrem Einsatz kehrten die beiden nicht zurück. Sie kamen während des Einsatzes um Leben.

Wenige Wochen nach Feuerdrama in Sankt Augustin: Feuerwehr wieder im Einsatz

Bürgermeister Max Leitterstorf beschreibt den 18. Juni als den „dunkelsten Tag der Freiwilligen Feuerwehr in Sankt Augustin“. Er selbst war vor Ort, wie er zuletzt bei der Gedenkfeier mit Tausenden Menschen sagte. „Wenn ich die Augen schließe, habe ich Bilder im Kopf und Sätze im Ohr, die ich nie wieder vergesse.“

In den vergangenen Wochen hat die Freiwillige Feuerwehr in Sankt Augustin gemeinsam um Magda und Michael getrauert. Man habe sich täglich getroffen und viel geredet, so Herbert Maur, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin. Einsätze habe man in der Zeit nicht gefahren. Das wurde von den umliegenden Feuerwehrwachen übernommen. Bis jetzt. Seit wenigen Tagen fährt die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin wieder auf Einsätze im Rhein-Sieg-Kreis. Unter anderem wurden bereits brennende Transporter gelöscht, eine Katze gerettet und ein Flächenbrand gelöscht, wie es auf Facebook heißt.

Was ist in Sankt Augustin passiert? ► Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Sonntag, 18. Juni, im Großeinsatz bei einem Brand in Sankt Augustin. ► In einem Motorradgeschäft war ein Feuer ausgebrochen. Zwischenzeitlich war über dem Laden eine gut 50 Meter hohe Rauchsäule zu sehen. Die Warnapp NINA löste aus. Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis waren im Einsatz. ► Gleich zu Beginn des Einsatzes kam es dann zum tragischen Unglück. Wie genau, ist noch unklar. Fest steht: Magda und Michael gehörten zu den ersten, die in das brennende Gebäude gingen. Nur wenige Minuten später galten sie als vermisst. Erst am Abend konnten die beiden Feuerwehrleute geborgen werden – tot. ► Rund zwei Wochen nach der Feuer-Tragödie gab es eine Gedenkfeier. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul nahm teil. „Ich war selbst vor Ort. Die Hoffnungslosigkeit war greifbar. Diesen Anblick werde ich nie vergessen“, erinnert er sich bei seiner Rede. „Alles, was ich tun konnte, war zuzuhören und da zu sein.“

Zuspruch für Feuerwehr Sankt Augustin: „Ihr seid Helden, Retter und einfach ganz besondere Menschen“

Dass die Feuerwehrleute so schnell nach dem tragischen Feuerdrama vom 18. Juni ausrücken, ist für viele Anwohnerinnen und Anwohner nicht selbstverständlich. Der Dank und die Anerkennung darum umso größer. Unter anderem heißt es in der Kommentarspalte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin:

„Danke, dass Ihr alle nicht aufgebt! Ihr seid derzeit ein großes Vorbild für Menschen wie mich!“

„Ihr seid Helden, Retter und einfach ganz besondere Menschen. Danke, Danke, Danke, dass ihr nicht aufgebt.“

„Danke schön für euren Einsatz. Gut, dass euch gibt und ihr immer für uns da seid.“

„Für die Zukunft wünschen wir euch Mut, Kraft und noch mehr Schutzengel, die euch bei euren selbstlosen Einsätzen begleiten, um euch noch mehr zu beschützen.“

„Möget Ihr alle stets gesund heimkommen. Magda und Michael bleiben in unseren Herzen.“

„Das schweißt zusammen“: Feuerwehr bedankt sich für Anteilnahme

So viel Zuspruch hilft, sagt die Freiwillige Feuerwehr. „Die Anteilnahme, die uns entgegengebracht wird, ist weiterhin überwältigend und gibt uns viel Kraft, mit der Situation fertig zu werden“, heißt es in einem emotionalen Facebook-Post. „An 365 Tagen im Jahr sind wir für euch da. In diesen Zeiten seid ihr es für uns. Das schweißt zusammen.“

Man möchte nun jedoch weitermachen. „Trotz allem ist es auch für uns an der Zeit, wieder Schritte in Richtung Normalität zu wagen.“ Die Entscheidung, wieder auf Einsätze zu fahren, sei darum die richtige, heißt es weiter. (jw)

