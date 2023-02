„112 Rescue“: Dortmund bekommt neues Mega-Feuerwehr-Event

Westfalenhallen

Dortmund bekommt eine der größten Messen für Rettungskräfte in Deutschland: die „112 Rescue“. Was erwartet Besucher im Juni 2023 in den Westfalenhallen?

Dortmund – Das Who ist Who der deutschen Rettungsbranche kommt von 14. bis zum 17. Juni 2023 bei der „112 Rescue“ in der Messe Dortmund zusammen. Damit hat jetzt auch der Westen eine eigene Messe für das Feuerwehr- und Rettungswesen. Bislang gab es nur Events solcher Art in Dresden (FLORIAN) und in Fulda (RETTmobil).

Messe Dortmund bekommt mit „112 Rescue“ neues Event für Feuerwehr- und Rettung

Mehr noch: Der Veranstalter verspricht mit der „112 Rescue“ „erstmals für den deutschsprachigen und angrenzenden europäischen Raum eine ganzheitliche Informations- und Businessplattform für die Bereiche Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz.“

Wer sich für Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz interessiert, wird bei der „112 Rescue“ auf namhafte Aussteller und Entscheider treffen, verspricht der Veranstalter. Bekannte Firmen wie „Weber Rescue“ oder „Carl Henkel“ wollen in den Westfalenhallen Dortmund ihre neuste Technologie präsentieren.

Viele namhafte Teilnehmer kommen auf die „112 Rescue“ nach Dortmund

Weitere Teilnehmer sind:

BTL Brandschutz (Rundumservice von Bekleidung bis hin zu Feuerwehrfahrzeugen)

(Rundumservice von Bekleidung bis hin zu Feuerwehrfahrzeugen) Schlingmann (Löschfahrzeuge, Tanklöschfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen)

(Löschfahrzeuge, Tanklöschfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen) Haix (Spezialschuhhersteller)

(Spezialschuhhersteller) S-Gard (High-End-Schutzkleidung)

(High-End-Schutzkleidung) Dönges (Feuerwehrbedarf und Arbeitsschutz)

(Feuerwehrbedarf und Arbeitsschutz) Dräger (Medizin- und Sicherheitstechnik)

(Medizin- und Sicherheitstechnik) Hestomed-Helbig (Notfallmedizin und Erste Hilfe)

Interessant dürften für Branchenkenner, aber auch für interessierte Laien, die Vorträge, Roundtables und Interviews zum Thema Rettungswesen werden. Auch an die Kinder scheint mit dem „Kinderfeuerwehr-Erlebnistag“ gedacht zu sein.

Feuerwehr-Messe in Dortmund: So teuer sind die Tickets für die „112 Rescue“

Das sind die Ticket-Preise für die „112 Rescue“ in der Messe Dortmund:

Ticket Preise Tagesticket 18 Euro Carrer Ticket (nach Vorlage des Schüler:innen- oder Studierendenausweises) für einen Tag 9 Euro Tagesticket ermäßigt (Menschen mit Behinderung, Bundeswehr, Bufdis, Ehrenamtler 11 Euro Dauerticket (gültig an allen vier Messetagen) 40 Euro

Wer sich weiterbilden will, findet auf der „112 Rescue“ in Dortmund zudem Fort- und Weiterbildungsangebot von Hochschulen, Bildungsstätten, Verbände und Institutionen. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Ein Schwerpunkt der „112 Rescue“ soll auf der Arbeit der Frauen im Rettungswesen liegen. Frauen seien „wichtige Leistungsträger in allen Bereichen unserer Gesellschaft“, so Messe-Chefin Sabine Loos.

+ Die Messe Dortmund bekommt mit der „Rescue 112“ eine der größten Messen für Rettungskräfte in Deutschland. © Joerg Prochnow

Um ihre Bedeutung in der Feuerwehr sowie in den Rettungs- und Schutzbereichen zu stärken und ihre Teilhabe zu fördern, sei es wichtig, „Geschlechter-Stereotypen zu überwinden, sie zu unterstützen und ihnen Chancengleichheit zu bieten“. Das, so Loos, solle auf der „112 Rescue“ passieren.

Rubriklistenbild: © Joerg Prochnow