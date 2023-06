„Feuer & Flamme“: Warum die beliebte WDR-Doku nach Duisburg wechselt

Nach fünf Staffeln in Bochum

+ © WDR/Lutz Leitmann „Feuer & Flamme“ wird seit 2017 ausgestrahlt. Das Foto stammt aus der fünften Staffel mit der Feuerwehr Bochum. © WDR/Lutz Leitmann

Die WDR-Feuerwehr-Doku „Feuer & Flamme“ wechselt nach Duisburg. Die Besonderheit dort: Durch die Hafenwache gibt es diesmal auch Einsätze zu Wasser.

Duisburg – Schon seit sechs Staffeln begeistert die WDR-Retter-Doku „Feuer & Flamme“ ein Millionenpublikum. Das Konzept: Der Feuerwehr so hautnah wie möglich bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter schauen. Dafür sind Kamerateams des WDR, aber auch Spezialkameras an den Uniformen der Wehrleute direkt bei den Einsätzen mit dabei. Egal, ob Großbrände, medizinische Notfälle oder Unglücke – „Feuer & Flamme“ gibt einen authentischen Einblick in den Alltag der Feuerwehr.

Nach zwei Staffeln in Gelsenkirchen und fünf Staffeln in Bochum (die fünfte Staffel wird erst im Herbst 2023 ausgestrahlt) gibt es jetzt aber einen Wachwechsel bei der beliebten WDR-Sendung. Als Nächstes steht die Feuerwehr in Duisburg im Fokus von „Feuer & Flamme“.

WDR-Doku „Feuer & Flamme“ wechselt von Bochum nach Duisburg

Ab Juni 2023 werden die Einsatzkräfte dort an bis zu 70 Tagen mit Kameras begleitet. „Um einen möglichst unmittelbaren Eindruck vom aufreibenden Berufsalltag der Feuerwehrleute zu vermitteln, werden bei den Einsätzen wieder mehrere Spezialkameras gleichzeitig eingesetzt – darunter auch besonders robuste und hitzebeständige Helmkameras, die extra für die Reihe entwickelt wurden und die Zuschauer:innen die Einsätze hautnah miterleben lassen“, teilt der WDR dazu mit.

Die Besonderheit an Duisburg: Im Gegensatz zu Bochum und Gelsenkirchen wird es diesmal auch Einsätze zu Wasser bei „Feuer & Flamme“ geben. Denn auch die Hafenwache Duisburg wird vom WDR begleitet. Damit soll es laut WDR in der dann bereits achten Staffel sowohl Einsätze zu Land, Rettungseinsätze in der Luft und eben Einsätze der Hafenwache geben. „Zur Feuerwache 3 und der Hafenwache in Duisburg zählen insgesamt circa 100 Feuerwehrmänner und -frauen. Auch diese Einsatzkräfte werden in ‚Feuer & Flamme‘ unmittelbar und ohne Off-Kommentar zu Wort kommen – so wie es die Zuschauer:innen der Reihe gewohnt sind“, verspricht der WDR.

„Zu Land, zu Wasser und auf Schiene“ – Feuerwehr Duisburg freut sich auf „Feuer & Flamme“

In Duisburg freut man sich bereits auf „Feuer & Flamme“. „Die Vielschichtigkeit des Einsatzspektrums der Feuerwehr Duisburg wird sicherlich eine Bereicherung für die neue Staffel sein. Vom Mittelstand bis zur Schwer- und Chemischen Industrie, vernetzt über Verkehrswege und Logistikzentren zu Land, zu Wasser und auf Schiene, machen den Feuerwehralltag immer wieder spannend“, erklärt Oliver Tittmann, Leiter der Feuerwehr Duisburg.

„Feuer & Flamme“ im WDR Die WDR-Doku-Reihe „Feuer & Flamme“ wurde erstmals 2017 ausgestrahlt. In den ersten beiden Staffeln begleiteten die WDR-Kameras die Feuerwehr in Gelsenkirchen. Danach ging es für die nächsten fünf Staffeln nach Bochum. Duisburg ist 2023 somit nun die dritte Stadt. „Feuer & Flamme“ wird von der Produktionsfirma SEO Entertainment im Auftrag des WDR produziert.

Der WDR werde laut Tittmann „Einsätze in unterschiedlichsten Stadtteilen, von dicht besiedelten Zentren mit kultureller Vielfalt bis zu ländlich geprägten Stadtteilen“ begleiten. Die Folgen aus Duisburg sollen im Frühjahr 2024 ausgestrahlt werden. (bs)