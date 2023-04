Am späten Abend

Großeinsatz für die Feuerwehr in Castrop-Rauxel, im Kreis Recklinghausen: In der Stadthalle bricht am späten Montagabend ein Feuer aus.

Kreis Recklinghausen – Die Feuerwehr in Castrop-Rauxel musste am späten Montagabend (3. April) zu einem Großeinsatz ausrücken. Die Stadthalle stand in Flammen und ein Keller unter Wasser.

Kreis Recklinghausen: Feuer in der Castrop-Rauxeler Stadthalle – Feuerwehr muss auch Keller leer pumpen

Gegen 22.10 Uhr sind Einsatzkräfte von einer Brandmeldeanlage zur Stadthalle am Europaplatz in Castrop-Rauxel gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Schreinerei und der Malsaal im dritten Obergeschoss des Westfälischen Landestheaters brannten.

Verstärkung musste her, sodass weitere Einsatzkräfte kurz darauf an der Stadthalle eintrafen. Laut Angaben der Ruhr Nachrichten erschwerten Farben, Hölzer und Lacke die Löscharbeiten. Auch der massive Rauch machte den Einsatzkräften zu schaffen. Es dauerte eine Weile, bis das Gebäude vom Brandrauch befreit war.

Glücklicherweise ist kein Mensch verletzt worden. Allerdings sind Schreinerei und Malsaal komplett ausgebrannt. Ob das Gebäude beschädigt wurde und weiter genutzt werden kann, ist noch unklar (mehr News aus dem Kreis Recklinghausen bei RUHR24).

+ Zahlreiche Feuerwehrleute bekämpften den Brand in der Stadthalle von Castrop-Rauxel. © Wickern / news 4 Video-Line TV

Kreis Recklinghausen: Brand in der Stadthalle in Castrop-Rauxel – Feuerwehr am Montagabend im Einsatz

Während der Löscharbeiten bemerkte die Feuerwehr, dass im Keller eine Löschwasserleitung geplatzt ist, schreiben die Ruhr Nachrichten. Die Folge: Das Untergeschoss stand knapp 20 Zentimeter unter Wasser. Neben dem Brand galt es also nun, den Keller vom Wasser zu befreien. Drei Stunden hat der Einsatz gedauert. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Rubriklistenbild: © Wickern / news 4 Video-Line TV