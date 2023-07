Schon wieder Feuer in Lost-Place-Hochhaus: Schwierige Lage für Einsatzkräfte

In Gladbeck

+ © Feuerwehr Gladbeck Schwieriger Einsatz für Feuerwehr an einem leerstehenden Hochhaus in Gladbeck. © Feuerwehr Gladbeck

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Peter Sieben schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Peter Sieben schließen

In Gladbeck brannte es am Freitag in einem Hochhaus. Das Gebäude steht seit Jahren leer: Nach einem Feuer im Jahr 2021 war es zwangsgeräumt worden.

Gladbeck – Seit einem Feuer im Mai 2021 steht das Gebäude leer: Jetzt brannte es erneut in dem Hochhaus im Busfortshof in Gladbeck (Kreis Recklinghausen in NRW). Am Freitag war die Feuerwehr gegen 17 Uhr alarmiert worden, schon auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung sehen, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Feuer in Hochhaus in Gladbeck: Dichter Rauch drang aus den Fenstern

„Vor Ort drang dichter Rauch aus den Fenstern des Treppenraums und mehrerer Wohnungen in den oberen Geschossen“, so die Feuerwehr. Der Einsatz gestaltete sich schwierig, unter anderem auch deshalb, weil sich die Feuerwehrleute gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschaffen mussten – aufgrund des Leerstands sei das Gebäude gut gesichert gewesen.

Großer Berg Unrat brannte im Treppenhaus

Als die ersten Einsatzkräfte, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, das Gebäude betraten, stellten sie schnell die Brandursache im Erdgeschoss des Treppenhauses fest: Dort brannte ein großer Berg aus Unrat, heißt es in der Mitteilung. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen schnell löschen.

Hochhaus in Gladbeck steht seit 2021 leer

Die Einsatzkräfte durchsuchten das gesamte Gebäude, weil sie nicht ausschließen konnten, dass sich noch Menschen im Haus befanden. Dabei stellten sie fest, dass das Feuer „nahezu alle der insgesamt neun Geschosse verraucht hatte“. Die Such- und Lüftungsmaßnahmen seien schwierig und zeitaufwändig gewesen, heißt es in der Mitteilung. Insgesamt 50 Feuerwehrleute waren vor Ort, der Einsatz dauerte rund drei Stunden. Gefunden wurde im leerstehenden Hochhaus niemand. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Brandursache.

Nach einem Brand im März 2021 war das Hochhaus komplett geräumt worden, seitdem steht es leer, gilt als Lost Place in der Stadt. 22 Menschen waren damals verletzt worden. (pen)