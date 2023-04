Tödlicher Brand in Holzwickede: Mann stirbt bei Feuer in Seniorenheim

Feuerwehreinsatz

Die Kriminalpolizei hat nach dem Brand in Holzwickede die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Feuer in einer Senioreneinrichtung hat in Holzwickede ein Menschenleben gefordert. Die Polizei ermittelt.

Holzwickede – Tragisches Unglück in einer Senioreneinrichtung in Holzwickede im Kreis Unna. In der Nacht zu Mittwoch (12. April) ist in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen, ein Mensch kam dabei ums Leben.

Feuer in Seniorenheim in Holzwickede – Mann stirbt noch vor Ort

Wie die Polizei Unna am Mittwochvormittag mitteilt, bemerkten Zeugen gegen 3.30 Uhr den Brand und verständigten direkt die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen im Erdgeschoss und bargen einen 83-jährigen Bewohner unter Reanimation aus der Brandwohnung (mehr News aus NRW bei RUHR24).

Allerdings starb der Mann noch vor Ort. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Warum das Feuer in der Senioreneinrichtung in der Louvierstraße ausgebrochen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.