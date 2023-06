Viele Festivals in NRW 2023 – Termine und Ticketpreise stehen fest

Musik-Events

Endlich wieder Festival-Saison! Ob Rock, Pop, Indie oder Electro – Festival-Fans kommen 2023 mit Sicherheit auf ihre Kosten.

Hamm – Endlich wieder Abfeiern! Festival-Fans kommen 2023 auf ihre Kosten. In Nordrhein-Westfalen finden vielzählige Musik-Festivals statt. Für jedes Genre gibt es Veranstaltungen, sodass für Jedermann etwas dabei ist. Alle Festivaltermine und Ticketpreise für 2023 hat wa.de zusammengefasst.

Festivals in NRW 2023: Termine und Ticketpreise im Überblick

Bekannte Veranstalter haben bereits Starttermine für die Events bekannt gegeben – einige fanden auch bereits zu Beginn der Festival-Saison statt. So findet passend zur Sommer-Saison das bekannte Electro-Festival Parookaville in Weeze statt. Hip-Hop-Fans könnte es zum Juicy Beats Festival nach Dortmund ziehen. Reggae-Fans kommen auf dem Summerjam Festival in Köln auf ihre Kosten.

Ein sehr beliebtes Festival unter Musik-Fans ist das Rock am Ring. Das Rock-Festival findet vom 2. bis 4. Juni in Nürburg statt. Und: Es gibt noch Tickets für Rock-Fans, die noch kurzfristig hinwollen. Wie wa.de ebenfalls berichtet, kann man das Festival aber auch im kostenlosen Livestream verfolgen.

Dennoch müssen Festival-Besucher 2023 mit angestiegenen Ticketpreisen rechnen. Eine Kostenerhöhung in vielen Bereichen sorgt für den hohen Anstieg.

Rubriklistenbild: © Christoph Hardt