Neues Festival in NRW: 2023 findet „größte Party aller Zeiten“ statt

NRW soll schon 2023 um ein Festival reicher sein. Ein bekannter Veranstalter verspricht dabei „Inselfeeling“ und eine große Party.

Oberhausen – In Sachen Festivals hat NRW mit unter anderem dem Juicy Beats oder dem Zeltfestival Ruhr schon einiges zu bieten. 2023 soll das Angebot erweitert werden, allerdings dürfte die Großveranstaltung nicht unbedingt etwas für jeden sein, wie RUHR24 berichtet.

Neues Festival in NRW: Schlagerfans kommen bei „Inselfieber“ auf ihre Kosten

Denn das Programm spricht wahrscheinlich vor allem Fans von Schlagermusik an. Unter dem Titel „Inselfieber“ soll die Stimmung aus den bekannten Mallorca-Clubs Megapark und Bierkönig auch nach Oberhausen kommen, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet.

Die als „Riesenfestival“ angekündigte Veranstaltung soll allerdings nicht mehr 2022 über die Bühne gehen. Geplant ist die Schlagerparty mit vielen Liveacts für Samstag, den 2. September 2023, in der Rudolf-Weber-Arena, direkt neben dem Centro Oberhausen. Dort hat zuletzt auch eine kuriose Attraktion aus den Niederlanden eröffnet.

Veranstalter Markus Krampe, der schon mit seinem Streit mit Michael Wendler für Furore sorgte, verspricht „die größte Mallorca-Party aller Zeiten“.

NRW-Festival 2023 mit viel Schlager: Diese Promis sind bisher dabei

Das Festivalgelände soll an die bekannte Partymeile in Mallorca erinnern. So soll es insgesamt drei Bühnen und einen Megapark-Bereich, eine Bierkönig-Area und einen Platz geben, auf dem die ehemalige Mallorca-Disco Rio Palace für einen Tag wiederbelebt werden soll.

Musikalisch stehen schon jetzt einige berühmte Acts aus dem Mallorca-Party-Kosmos fest, darunter wären:

Mickie Krause, der 2022 bereits live im TV eine Schock-Diagnose erhalten hat

Michelle

Mia Julia

Schürze

Tim Toupet

Olaf der Flippers

Roberto Blanco

Münchener Freiheit

Bata Illic

Lorenz Büffel

Menderes

Isi Glück

In Oberhausen soll sich 2023 ein neues Festival etablieren. Auch Schlagersängerin Michelle soll dabei sein.

Weitere Festivals in Oberhausen: Nicht nur Schlager in NRW

„Inselfieber“ soll 2023 nicht das einzige Festival in Oberhausen bleiben. Zwar setzt die Schlagerparty „Oberhausen Olé“ im kommenden Jahr aus, mit „Ruhr in Love“ (1. Juli 2023) und „Oberhausen feiert“ (26. August 2023) gibt es aber noch weitere Gelegenheiten zum Feiern.

Auch „Olgas Rock“, das „Hype Festival“ und „Oberhausen rockt“ sollen 2023 wieder stattfinden. Tickets für „Inselfieber“ sollen ab 20 Euro erhältlich sein, das Kontingent sei allerdings begrenzt.

