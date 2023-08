Fernsehturm Colonius in Köln: Wird der Lost Place wiederöffnet?

Stadtrat entscheidet

+ © Horst Galuschka/Imago Der Fernsehturm Colonius Köln steht seit mehr als 20 Jahren leer. Nun soll das höchste Gebäude Kölns wiedereröffnet werden. © Horst Galuschka/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Constanze Julita schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Constanze Julita schließen

Der Fernsehturm Colonius in Köln steht seit mehr als 20 Jahren leer. Die Stadt Köln denkt über eine Sanierung nach. Wie es nun weitergeht.

Köln – Der Fernsehturm Colonius in Köln (NRW) ist neben dem Kölner Dom eines der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt. Dabei ragt der Colonius mit einer Höhe von 266 Metern als höchstes Gebäude über die Kölner Skyline hinaus. Vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren war der Turm ein beliebtes Ausflugsziel. Doch seit 1999 ist der Colonius geschlossen – und damit der wohl höchste Lost Place Deutschlands. Die Stadt Köln denkt nun darüber nach, den Fernsehturm wieder in Betrieb zu nehmen. Zunächst muss dieser dafür aber umfangreich saniert werden.

Wie es mit dem Fernsehturm Colonius in Köln weiter geht, zeigt 24RHEIN.