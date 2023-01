Ferien-Glück in 2023: NRW genießt entscheidenden Vorteil

Reise planen

Bevor das neue Jahr beginnt, planen Viele bereits ihren Urlaub. NRW hat 2023 einen entscheidenen Vorteil, was den Zeitraum der Schulferien angeht.

NRW – Für das Jahr 2023 wünscht sich laut einer Studie der DAK-Krankenkasse ein Großteil der Menschen in Deutschland weniger Stress. Wo man bekanntlich am besten runterfahren und Stress abbauen kann, ist der Urlaub. Für Einwohner von NRW bietet das kommende Jahr bestimmte Vorteile für Urlaubsplanungen im Vergleich zu anderen Bundesländern, weiß RUHR24.

Ferien in NRW 2023: Sommerferien liegen im kommenden Jahr deutlich früher

Wer noch einen Frühbucherrabatt nutzen will, sollte sich langsam mit den Urlaubsplanungen beschäftigen. Denn die Osterferien starten im bevölkerungsreichsten Bundesland schon in etwa drei Monaten. Ob ein Kurztrip an die Nordsee oder eine Städtereise nach Berlin – die Osterferien werden gerne für Urlaub im eigenen Land genutzt.

Die genauen Termine der Schulferien in NRW 2023 sind Folgende:

Ferien Erster Ferientag Letzter Ferientag Ostern Montag, 3. April Samstag, 15. April Sommer Donnerstag, 22. Juni Freitag, 4. August Herbst Montag, 2. Oktober Samstag, 14. Oktober Weihnachten Donnerstag, 21. Dezember Freitag, 5. Januar

Für Familien mit Kindern liegen die Schulferien im Jahr 2023 vorteilhaft. Denn die Sommerferien beginnen bereits im Juni und damit vergleichsweise früh. Ein entschiedener Vorteil: Kein anderes Bundesland hat im Zeitraum von Donnerstag (22. Juni) bis zum Donnerstag (6. Juli) frei.

Sommerferien in NRW 2023 beginnen früh – Geheimtipp für Urlauber

Damit gelten die ersten zwei Wochen der Sommerferien als absoluter Geheimtipp für Urlauber aus NRW. Für eine Auszeit in den heimischen Alpen, an der Nord- oder Ostsee oder auch in Städten Deutschlands dürfte sich dieser Zeitraum besonders gut anbieten.

+ Die Sommerferien für NRW beginnen 2023 schon früher als gewöhnlich. © McPHOTO/Zoonar/Fokke Baarssen/Imago; Collage: RUHR24

Allerdings sollten Reisende nicht vergessen, dass circa 16 Millionen andere potenzielle Urlauber aus NRW auf den Autobahnen oder an den Flughäfen in Dortmund, Düsseldorf oder Köln warten könnten (mehr News aus NRW bei RUHR24).

Ob es in der Urlaubszeit erneut zu langen Warteschlangen und Annullierungen von Flügen kommen wird, bleibt abzuwarten. Der Dortmunder Flughafen will langes Warten durch mehr Personal und neue Kontrollen künftig jedenfalls vermeiden.

Urlaub an langen Wochenenden: Feiertage an Pfingsten, Himmelfahrt und Fronleichnam

Arbeitnehmer können sich im Jahr 2023 auf zahlreiche Feiertage freuen, an denen freie Brückentage infrage kommen. Denn viele der gesetzlichen Feiertage fallen auf einen Wochen- und somit auch Arbeitstag.

Hier ist eine Übersicht mit allen Feiertagen 2023 in NRW:

Feiertag Datum 1. Mai (Tag der Arbeit) Montag, 1. Mai Himmelfahrt Donnerstag, 18. Mai Pfingsten Montag, 29. Mai Fronleichnam Donnerstag, 8. Juni Tag der deutschen Einheit Dienstag, 3. Oktober Allerheiligen Mittwoch, 1. November

