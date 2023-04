Falschparker per App abschleppen lassen – „Parknotruf“ verbreitet sich in NRW

Jetzt auch in Münster

+ © Robert Michael/dpa Wer sein Auto widerrechtlich auf Privatparkplätzen abstellt, muss damit rechnen, abgeschleppt zu werden und die Kosten dafür tragen zu müssen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Falschparker per App vom privaten Stellplatz abschleppen lassen? Mit „Parknotruf“ geht das mittlerweile in vielen NRW-Städten. Neu dabei ist Münster. Was hinter der App steckt.

Münster - Ob bewusst oder unbewusst: Tagtäglich stellen Menschen ihre Autos auf Parkplätzen ab, auf denen sie eigentlich nicht parken dürften. Der Ärger bei Eigentümern und Pächtern privater Parkplätze ist groß, wenn sie selbst oder Kunden den Stellplatz nicht nutzen können. „Parknot“ nennt Paul Struck das – und meint damit nicht etwa die Not der Autofahrer, die mangels Parkplatz-Alternativen auf privaten Stellplätzen parken, sondern die Not derer, denen der eigene Parkplatz weggenommen wird. Struck und seine Geschäftspartner entwickelten vor einigen Jahren eine Lösung für das Problem: die App „Parknotruf“. Diese ist – wie auch schon in vielen anderen Städten in NRW – jetzt in Münster an den Start gegangen.

Das Konzept ist schnell erklärt: Eigentümer von Privatparkplätzen müssen sich und ihren Stellplatz in der „Parknotruf“-App registrieren. Soll ein Falschparker abschleppt werden, kann dies in der App gemeldet werden. Zwei Fotos vom widerrechtlich abgestellten Fahrzeug reichen und der Abschlepp-Prozess wird ausgelöst. Für den Melder des Falschparkers ist die Sache damit erledigt.

Falschparker per App abschleppen lassen – „Parknotruf“ breitet sich in NRW aus

„Parknotruf“ arbeitet mit örtlichen Abschleppunternehmen zusammen. Diese wird durch die Meldung in der App kontaktiert und schleppt ab. Kehrt der Falschparker zu seinem Fahrzeug zurück, findet er in vor Ort einen Aufkleber mit QR-Code vor. Darauf steht: „Abgeschleppt? Hier finden Sie Ihr Auto.“ Über den QR-Code gelangt der Falschparker dann auf die Internetseite von „Parknotruf“. Dort kann er sein Kennzeichen eingeben und wird zur Zahlung aufgefordert. Anschließend erhält der Falschparker den Standort seines Fahrzeugs.

Paul Struck, Nicole Frömming und Lutz Schroeder haben vor einigen Jahren am eigenen Leib erlebt, wie umständlich und teils auch nervenaufreibend es ist, wenn man Falschparker von einem Privatgrundstück abschleppen lässt. Die Köpfe hinter Idee der App „Parknot“ kommen eigentlich aus einer anderen Branche und hatten in einem Hinterhof in Kiel Parkplätze angemietet. „Wir konnten die nie nutzen“, sagt Paul Struck im Gespräch mit wa.de. Andauernd parkten Autofahrer widerrechtlich auf den Stellplätzen.

Als Struck und seine Kollegen die Falschparker erstmals abschleppen ließen, wurde ihnen bewusst, welcher Aufwand dahinter steckt – und dass der Eigentümer oder Pächter des Parkplatzes zunächst in Vorkasse gehen muss. „Wir hatten zwar die Parkplätze frei, aber standen dann vor dem Problem: Wie bekommen wir unser Geld wieder?“ Wenn man Pech habe, so Struck weiter, sehe man zunächst keinen Cent wieder, etwa wenn der Falschparker zahlungsunfähig sei.

+ Nach eigenen Angaben ermöglicht die App „Parknotruf“ eine „diskrete und stressfreie Meldung“ von Falschparkern auf privatem Grund. © Parknotruf

Abschlepp-App „Parknotruf“: Über ein Dutzend Städte in NRW dabei

Aus diesem Frust heraus fragten sich die drei eines Abends bei einem Bier: „Wieso gibt es dafür eigentlich keine App?“ Es war die Geburtsstunde der App „Parknotruf“. Zunächst nur in Kiel verfügbar, kann sie vier Jahre später bundesweit in knapp 40 Städten genutzt werden. Mehr als ein Dutzend Standorte in Nordrhein-Westfalen sind dabei, darunter Bergisch Gladbach, Bielefeld, Bonn, Düren, Düsseldorf, Duisburg, Erkrath, Krefeld, Köln, Mönchengladbach, Remscheid und Wuppertal. Vor kurzem ging die „Parknotruf“-App auch in Münster an den Start. Laut Struck sind bundesweit über 10.000 Menschen in der App registriert.

In welche Städte das Start-Up expandiert, hängt von mehreren Faktoren ab, erklärt Paul Struck. So sei die Größe der Stadt ausschlaggebend, ebenso wie die „strategische Auslegung des Unternehmens“. Aber es gibt noch einen weiteren Faktor: Nachfrage. So war es laut Struck etwa auch in Münster: „Eine Nachfrage war da.“

Im Internet gibt es viele Beschwerden über Firmen, die sich ums Abschleppen von Falschparkern auf Privatgrundstücken kümmern. In der Vergangenheit wurde vor allem der „Parkräume KG“ aus Bayern immer wieder Abzocke und unseriöse Vorgehen vorgeworfen. Auch „Parknotruf“ geriet bereits in Kritik. So berichtet der Bonner General-Anzeiger von einem Mann, der im Jahr 2020 über die App abgeschleppt wurde. Er fand das System „sehr dubios“ und wunderte sich, dass nicht einmal die Polizei von dem Abschleppvorgang wusste.

Falschparker abschleppen lassen: „Parknotruf“ nimmt „ortsübliche Preise“

Parken ist ein sehr emotionales Thema, Falschparken erst recht. „Natürlich gibt es auch Beschwerden. Keiner mag gerne abgeschleppt werden“, sagt Paul Struck. Das Team von „Parknotruf“ versuche „jedem gerecht zu werden“ und bei Beschwerden den Vorgang zu prüfen. In den meisten Fällen sehe der Falschparker aber am Ende seinen Fehler ein. Im Fall des abgeschleppten Autofahrers in Bonn sagte Nicole Frömming seinerzeit dem Generalanzeiger, die Polizei in NRW sei über das grundsätzliche Vorgehen von „Parknotruf“ informiert worden und könne auf Nachfrage eines Bürgers selber in der App prüfen, ob der Betroffene abgeschleppt wurde.

Vom Vorwurf, auf den Falschparker würden mit solchen Apps viel zu hohe Preise zukommen, will sich das Team von „Parknotruf“ freisprechen. Die Kosten seien „ortsüblich“, sagt Struck. Man könne zwar nicht so niedrige Abschleppsätze wie etwa die Behörde nehmen, dafür aber weniger Bearbeitungsgebühren. „Es kommt am Ende aufs selbe hinaus.“

Falschparker abschleppen lassen – ist das rechtens? Das Falschparken auf einem Privatparkplatz fällt als verbotene Eigenmacht unter den Tatbestand des Paragrafen 858, Absatz 1, im Bürgerlichen Gesetzbuch. Dort heißt es: Wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn im Besitz stört, handelt, sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet, widerrechtlich (verbotene Eigenmacht). Dazu gibt es auch etwaige Grundsatzentscheidungen vom Bundesgerichtshof.

Die App „Parknotruf“ ist für den Nutzer kostenfrei – wie also finanziert sich das Konzept? Paul Struck erklärt, dass das Unternehmen bei jedem Vorgang eine Provision vom jeweiligen Partner-Abschleppdienst erhalte. „Das Businessmodell funktioniert nur in der Masse“, gibt der Geschäftsführer zu. Der Melder des Falschparkers erhalte im Übrigen keine Provision oder Ähnliches. Dies sei zum Start der App in Kiel noch so gemacht worden, nach enormem Gegenwind habe man die zehn Euro Provision aber abgeschafft.

Seit Ende 2021 gilt in Deutschland ein neuer Bußgeldkatalog – mit hohen Strafen fürs Falschparken im öffentlichen Raum. So müssen Autofahrer, die im allgemeinen Halte- oder Parkverbot stehen, bis zu 55 Euro Strafe zahlen. Wer eine Feuerwehrzufahrt blockiert oder ein Rettungsfahrzeug behindert, muss mit 100 Euro Bußgeld rechnen.