Abi-Prüfungen in NRW abgesagt: Heute keine Klausuren - Ausweichtermin steht fest

„Unruhe ist groß“

Die Abitur-Prüfungen in Nordrhein-Westfalen wurden für heute, Mittwoch, 19. April 2023, abgesagt. Der Ausweichtermin steht schon fest. Grund ist eine technische Störung.

Update vom 19. April, 6.59 Uhr: NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) wird sich heute zum Zentralabitur äußern - und damit wohl auch über die massive Störung bei den Abiturklausuren am Dienstag und Mittwoch äußern müssen.

Die Abi-Prüfungen für heute konnten nicht von der Seite des Schulministeriums heruntergeladen werden. Viele Lehrkräfte warteten bis in den Abend hinein, ob die technische Panne noch behoben werden könnte, bis die Klausuren schließlich abgesagt wurde und der Termin auf Freitag, 21. April, verschoben wurde.

Betroffen sind folgende Fächer:

Biologie

Chemie

Ernährungslehre

Informatik

Physik

Technik

Heute muss der Download für die Abiturklausuren wieder funktionieren, sonst wären noch mehr Prüfungen betroffen.

Update vom 18. April, 20.49 Uhr: Lange war es nur ein mögliches Szenario, am Dienstagabend steht die Entscheidung fest. Die für den Mittwoch, 19. April 2023, angesetzten Abitur-Prüfungen in NRW wurden abgesagt. Das teilte das Ministerium für Schule und Bildung am Dienstagabend mit. Demnach konnte die technische Störung im Laufe des Dienstags nicht rechtzeitig behoben werden.

Im Laufe des Dienstags hatten immer mehr Schulen in NRW gemeldet, der eigentlich für 12 Uhr vorgesehene Download der Prüfungen würde nicht ordnungsgemäß funktionieren. „Die Störung und kurzfristige Verschiebung der Abiturklausuren ist außerordentlich ärgerlich. Die Abiturientinnen und Abiturienten haben sich intensiv auf ihre Prüfungen vorbereitet“, wird Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller in der Mitteilung zitiert.

Die für Mittwoch vorgesehenen schriftlichen Abiturprüfungen in Biologie, Physik, Chemie, Informatik und Technik werden auf den bisher prüfungsfreien kommenden Freitag, 21. April 2023, verschoben.

Abi-Prüfungen in NRW abgesagt - Ausweichtermin steht bereits fest

[Erstmeldung] Hamm - Wochenlang haben sich Schüler vorbereitet, Bücher gewälzt und den Lernstoff abgearbeitet. Am Mittwoch, 19. April 2023, sollen in Nordrhein-Westfalen Abiturprüfungen in Biologie, Physik, Chemie, Informatik und Technik und Ernährungslehre geschrieben werden - eigentlich. Landesweit melden Schulen Probleme beim Download der Prüfungen, wie wa.de berichtet.

Abi-Prüfungen in NRW in Gefahr - Schulen melden Probleme beim Download

Schüler und Lehrkräfte sind vorbereitet. Nun streikt jedoch offenbar die Technik. Laut übereinstimmenden Berichten klagen zahlreiche Schulen in Nordrhein-Westfalen über Probleme beim Download. Diese laden in der Regel die Prüfung am Vortag von einem Server des Landes herunter. Das Schulministerium stellt die Aufgaben zentral zur Verfügung. Vielen Schulen in NRW fehlte am Dienstagabend jedoch der Zugriff darauf.

Wie der Philologenverband NRW dem WDR bestätigte, dauerte die Störung beim Download der Prüfungen zum Zentralabitur am Dienstagabend an. Problematisch: Unmittelbar nach dem Herunterladen müsste besonders bei naturwissenschaftlichen Fächern eine Versuchsanordnung aufgebaut und Kopien angefertigt werden, wie Sabine Mistler, Vorsitzende des NRW-Philologenverbands, dem WDR erklärte. Zudem müssten zeitnah Themenfelder ausgewählt werden.

Download der Abiturprüfungen misslingt - „Unruhe im Land ist sehr groß“

Ursprünglich war der Download der Abitur-Prüfungen für Dienstag um 12 Uhr vorgesehen und wäre im Normalfall bereits lange abgeschlossen. Funktionierte das Herunterladen vielerorts nur teilweise, war dieser an manchen Schulen gar nicht möglich. „Die Unruhe im Land ist sehr groß“, sagte Mistler.

Klar ist: Den Lehrern an den Schulen droht ein langer Dienst am Dienstag. Die Lehrkräfte verharren derzeit noch in den Schulen und warten auf Anweisungen aus Düsseldorf. Schulen hätten seit dem Nachmittag angefragt und seien von Stunde zu Stunde vertröstet worden, berichtete die WAZ. Noch am Dienstagabend sollte aber eine Entscheidung fallen.

Mistler hoffe sehr, dass die Abiturprüfungen, in NRW stehen sie schon seit Jahren in der Kritik, nicht verschoben werden müssen. Ob die Prüfungen am Mittwoch ordnungsgemäß stattfinden können, ist derzeit noch offen. An den diesjährigen Abiturprüfungen nehmen landesweit rund 72 000 Schülerinnen und Schüler in 40 Fächern teil.

