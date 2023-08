Fachkräftemangel: Betrieb in Oberhausen geht in die 4-Tage-Woche

NRW

+ © Michael Bihlmayer/imago Bei der Vier-Tage-Woche arbeiten Beschäftigte einen Tag weniger. © Michael Bihlmayer/imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Eva Burghardt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Eva Burghardt schließen

Weil die Bewerber ausbleiben, fragt ein Chef seine Mitarbeiter, was sich ändern soll. Am Ende setzt sich ein Vorschlag durch.

Lesen Sie auch Nur vier Tage pro Woche arbeiten: Bei dieser Firma aus Oberhausen geht das jetzt Nur vier Tage pro Woche arbeiten: Bei dieser Firma aus Oberhausen geht das jetzt

Oberhausen – Markus Steck und seine Frau Julia haben einen eigenen Aufzugservice in Oberhausen (NRW). Der Konkurrenzkampf um Fachkräfte in der Branche ist hart. Große Konzerne zahlen horrende Ablösesummen für Beschäftigte. Bewerbungen von qualifizierten Fachkräften, die Spaß am Job haben, bleiben aus. Deswegen fragten Steck und seine Frau ihre Beschäftigten, was es braucht, um die Arbeit bei ihrem Aufzugservice attraktiver zu machen. Die sagen: mehr Geld und weniger Arbeit.

Wie der Betrieb nun eine V4-Tage-Woche umsetzt, und welche Überraschungen es dabei gab, berichtet wa.de.