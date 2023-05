Explosion in Ratingen: Rund zehn Einsatzkräfte verletzt

In Hochhaus

In Ratingen-West ist es am Donnerstag (11. Mai) aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu einer Explosion gekommen. Mehrere Personen sind verletzt.

Ratingen – In Ratingen-West (NRW) ist es am Donnerstag (11. Mai) zu einer Explosion gekommen, bei der laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) „mehrere Menschen“ sowie rund zehn Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr verletzt worden sein sollen. Die Explosion im Kreis Mettmann habe sich in einer Hochhauswohnung zugetragen, so eine Polizeisprecherin auf 24RHEIN-Nachfrage.

+ In Ratingen ist es am Donnerstag (11. Mai) zu einer Explosion gekommen, die Polizei ist im Einsatz. © David Young/dpa

Explosion in Hochhaus in Ratingen – auch Polizisten unter den Verletzten

Derzeit gibt es einen größeren Einsatz in #Ratingen-West. Dort ist es aus noch nicht geklärter Ursache zu einer Explosion gekommen. Mehrere Personen sind verletzt, darunter auch Polizeibeamte. Weitere Infos folgen, sobald wir gesicherte Erkenntnisse haben. Ihre #PolizeiME — polizei_nrw_me (@polizei_nrw_me) May 11, 2023

Wie die Deutsche Presse-Agentur mitteilt, seien die Polizisten in der Wohnung, in der sich die Explosion ereignete, im Einsatz gewesen. Sie sollen zuvor per Notruf wegen einer „hilflosen Person“ alarmiert worden sein. Die Ursache für die Explosion ist noch völlig unklar. Derzeit sind Polizistinnen und Polizisten vor Ort, der Einsatz läuft. „Bitte umfahren Sie das Gebiet rund um die Einsatzstelle großräumig“, heißt es weiter. Dieser Text wird laufend aktualisiert. (mo)

