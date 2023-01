Haus in Bochum explodiert: Polizei ermittelt gegen mehrere Beschuldigte

Großeinsatz

Nach der Explosion eines Wohnhauses wurde die Eigentümerin des Hauses tot aus den Trümmern geborgen.

Nach der Hausexplosion in Bochum, bei der eine 61-Jährige gestorben war, ist jetzt wohl die Ursache des Unglücks gefunden – und auch mehrere mutmaßlich Verantwortliche.

Bochum – Nach der verheerenden Explosion in Bochum-Linden, bei der ein Wohnhaus eingestürzt und eine 61 Jahre alte Frau ums Leben gekommen war, meldet die Polizei jetzt: Die mögliche Ursache ist gefunden. Am 10. Januar war das Unglück an der Keilstraße in Bochum-Linden passiert, der Sohn (35) der verunglückten Frau wurde dabei leicht verletzt. Nun verkündeten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bochum die neuesten Entwicklungen in dem Fall.

Bochum-Linden: Polizei findet Bohrkopf nach Explosion

„Nach intensiven Ermittlungen der Mordkommission der Polizei Bochum und der Staatsanwaltschaft konnte zwischenzeitlich die Stelle lokalisiert werden, wo das Gas ausgetreten sein dürfte. Das betroffene Teilstück wurde ausgeschnitten und beschlagnahmt“, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Ebenfalls beschlagnahmt wurde ein Bohrkopf, der die Gasleitung vollständig durchdrungen hat. Dies dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Bauarbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabeln durch eine Essener Tiefbaufirma am Nachmittag/Abend des 10. Januar passiert sein“, heißt es weiter.

Durchsuchung bei Tiefbaufirma in Essen

Die Polizei hat zwischenzeitlich unter anderem bei der Tiefbaufirma in Essen Durchsuchungen durchgeführt, dort stellten die Beamten Unterlagen sicher, die für die weitere Ermittlung wichtig sein könnten. Diese würden nun „in aller Sorgfalt ausgewertet“, teilt die Polizei mit.

Jetzt ermitteln die Beamten gegen mehrere Beschuldigte unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. „Aufgrund der Komplexität des Sachverhalts, insbesondere der baurechtlichen und technischen Gegebenheiten, werden die Ermittlungen auch durch zwei Sachverständige begleitet“, so die Polizei. (pen)