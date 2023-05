Experte ist sicher: Erster Sommertag des Jahres steht in NRW bevor

Bis zu 25 Grad

Am Donnerstag (4. Mai) soll es in NRW bis zu 25 Grad warm werden.

Laut Wetterexperten soll es in dieser Woche bereits den ersten Sommertag des Jahres geben. Dabei steigen die Temperaturen in NRW auf bis zu 25 Grad.

Köln – Nach einem zähen Frühlingsbeginn soll der erste Sommertag bereits Anfang Mai kommen. Wetterexperten erwarten am Donnerstag (4. Mai) in Teilen Deutschlands sommerliche Temperaturen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) könnte an diesem Tag in NRW die 25 Grad-Marke geknackt werden.

24RHEIN berichtet, wie das Wetter in NRW in den kommenden Tagen werden soll. (jr)