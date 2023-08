Ex-Schalker hatte seinen Tod vorgetäuscht – jetzt fahndet die Polizei nach ihm

Hiannick K. auf der Flucht

+ © Polizei Gelsenkirchen (2) Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach Hiannick K. © Polizei Gelsenkirchen (2)

Ein ehemaliger Nachwuchsspieler des FC Schalke 04 hat 2016 seinen Tod vorgetäuscht. Er wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, ist aber auf der Flucht.

Gelsenkirchen – Er strebte einst eine große Karriere als Fußballprofi an – jetzt wird er mit internationalem Haftbefehl von der Polizei gesucht. Hiannick K., früherer Nachwuchsspieler des FC Schalke 04, hatte 2016 seinen Tod vorgetäuscht, wurde 2021 dafür zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Seine Haft trat er aber nicht an. Inzwischen ist er auf der Flucht. Die Polizei in Gelsenkirchen fahndet jetzt öffentlich nach ihm.

Ex-Schalker Hiannick K. täuschte 2016 seinen Unfalltod vor

Hiannick K. spielte von 2003 bis 2007 beim FC Schalke 04. Zunächst in der U17, dann in der U19, wo er auf 40 Einsätze in der U19-Bundesliga-West kam und unter anderem mit Manuel Neuer zusammenspielte. Es folgten einige Auftritte bei der zweiten Mannschaft von Schalke 04, bevor er laut Angaben von transfermarkt.de zu Germania Gladbeck in die Oberliga Westfalen wechselte.

Nach weiteren Stationen beendete Hiannick K. Anfang 2016 im Alter von 29 Jahren seine Fußballkarriere. Laut Polizeiangaben reiste er im Januar 2016 in sein Heimatland, die Demokratische Republik Kongo. Aus dem Kongo erreichte seine Frau Anfang 2016 dann die Nachricht, dass ihr Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sei. Doch diesen vermeintlichen Unfalltod soll Hiannick K. bewusst vorgetäuscht haben.

Ex-Schalker wegen Versicherungsbetrugs zu fast vier Jahren Haft verurteilt

Der Vorwurf: Den Plan dazu soll der Ex-Fußballer gemeinsam mit seiner Ehefrau bereits Anfang 2015 nach Abschluss einer Risiko-Lebensversicherung geschmiedet haben. „Im Oktober 2016 wurde die Versicherungssumme in siebenstelliger Höhe an die Ehefrau überwiesen. Zudem ging eine fünfstellige Versicherungssumme seitens des Arbeitgebers bei der Ehefrau ein“, heißt es in der aktuellen Polizeimitteilung aus Gelsenkirchen. Die Summe der Lebensversicherung belief sich auf 1,2 Millionen Euro, die Ende 2016 auch tatsächlich an die Ehefrau ausgezahlt wurden.

Doch der totgeglaubte Hiannick K. tauchte im März 2018 plötzlich in der Deutschen Botschaft in Kinshasa (Kongo) auf. Dort behauptete er, dass seine Mutter und seine Ehefrau ihn entführt hätten, um an die Versicherungssumme zu gelangen. Hiannick K. wurde gemeinsam mit seiner Ehefrau wegen Versicherungsbetrugs in Deutschland angeklagt und im November 2021 vor dem Landgericht in Essen zu jeweils drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.

Polizei-Fahndung mit Fotos nach Ex-Schalker

Das Gericht glaubte ihm die Entführungsgeschichte nicht. „Wir sind überzeugt, dass es einen Versicherungsbetrug gegeben hat“, sagte Richter Markus Dörlemann 2021 bei der Urteilsbegründung. Die Entführungsgeschichte sei „völlig oberflächlich, ohne Details und Emotionen“ geschildert worden und auch nicht überprüfbar.

Beide Angeklagten hatten damals ihre Unschuld beteuert, bestritten Absprachen zum Betrug. Weil das Urteil des Landgerichts noch nicht rechtskräftig war, konnten beide gegen Auflagen auf freiem Fuß bleiben, wie Bild.de berichtet. In weiteren Instanzen scheiterten sie. Die Haftstrafe war nun unausweichlich. Doch die trat Hiannick K. nicht an und flüchtete.

Am Donnerstag (10. August) hat die Polizei Gelsenkirchen auf Anordnung des Amtsgerichts Essen mit Fotos und einer Beschreibung von Hiannick K. eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. „Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 im Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden“, heißt es dort. (bs/ots mit dpa-Material)