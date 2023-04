20.000 Euro Schaden

Unzählige Schutzengel müssen in der Nacht zu Sonntag (23. April) im Münsterland im Einsatz gewesen sein. Dort kollidierte eine Eurobahn mit einem Golfcart.

Telgte (NRW) - In der Nacht zu Sonntag (23. April) kam es im Münsterland zu einem Unfall mit einem Zug der Eurobahn. Alle Beteiligten hatten mehr als Glück. Es gab keine Verletzten, dafür aber einen ziemlich hohen Sachschaden.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 00.30 Uhr bei Telgte im Kreis Warendorf. Eine Frau (52) war mit einem Elektro-Leichtkraftfahrzeug, einem Golfcart, auf einem Wirtschaftsweg südlich der B64 in Höhe eines Campingplatzes unterwegs gewesen. Der Weg verlief parallel zu den Bahngleisen.

Unfall mit der Eurobahn: Golfcart von Zug erfasst

In einer Rechtskurve, so berichtet es die Polizei, geriet die Telgterin mit dem Fahrzeug an einem unbeschrankten Bahnübergang in das Gleisbett. „Es gelang ihr nicht, das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn zu fahren“, so die Polizei.

Die in Richtung Münster fahrende Eurobahn kam heran gerauscht. Laut Polizei leitete der Lokführer noch eine Notbremsung ein, konnte die Kollision mit dem Golfcart aber nicht verhindern. Die Frau konnte noch rechtzeitig von dem Fahrzeug abspringen. Laut Polizei war das Fahrzeug anschließend zerstört. Glück im Unglück hingegen hatten alle Beteiligten: Weder der Frau noch dem Lokführer oder den zwölf Fahrgästen der Eurobahn war etwas passiert.

Golfcart bleibt in Gleisen stecken – Fahrerin hatte Alkohol getrunken

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Die Bahnstrecke wurde vorübergehend gesperrt. „Das nicht versicherte Elektro-Leichtkraftfahrzeug wurde nach der Bergung sichergestellt“, so die Polizei. Zudem wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass die Fahrerin Alkohol getrunken hatte. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

Neben der Feuerwehr und Rettungskräften war auch ein Notfallmanager der Bahn am Einsatzort.

Rubriklistenbild: © Daniel Schröder