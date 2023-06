Clankriminalität vermutet: Massenschlägerei in Essener Innenstadt eskaliert

Hängt wohl mit Castrop-Rauxel zusammen

In Essen ist es Freitagnacht zu einer Massenschlägerei gekommen. Die Polizei spricht von möglicher Clankriminalität und einem Zusammenhang mit Castrop-Rauxel.

Update, 11:51 Uhr: Nach der Massenschlägerei in der Essener Innenstadt sind erste Details zum Hintergrund bekannt. Bei dem Konflikt gehe es wahrscheinlich um einen „Konflikt im Bereich der Clankriminalität“, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen-Prese-Agentur (dpa).

Bei dem Vorfall am späten Freitagabend sind laut Polizeiangaben „mehrere Beteiligte und zwei Polizisten verletzt worden“. Wie viele Verletzte es genau gab, sei noch unklar. An der Schlägerei waren wohl mindestens 80 Personen beteiligt. Die Polizei sei mit bis weit nach Mitternacht, mit einem „größeren Aufgebot“ und einem Hubschrauber im Einsatz gewesen.

Eisenstangen und Messer nach Massenschlägerei in Essen gefunden

+ Die Polizei rückte wegen hunderter Beteiligten an der Massenschlägerei in Essen mit einem Großaufgebot an. © Markus Gayk/dpa

Ausgangspunkt der Massenschlägerei war wohl ein Restaurant in der Essener Innenstadt. Dort sei es gegen 21:30 Uhr zu einer der Auseinandersetzung gekommen. Neben den Beteiligten kamen wohl schnell mehrere „Schaulustige“ hinzu, weshalb letztlich zuletzt 113 Personen vor Ort gewesen seien. Später wurden dort Eisenstangen und Messer gefunden.

Derzeit laufen laut Polizeiangaben „Aufklärungsmaßnahmen“, um zu erkunden, ob es am Samstag zu einer weiteren Auseinandersetzung kommen könnte, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit wird weiterhin geprüft, ob der Vorfall mit der Massenschlägerei in Castrop-Rauxel zusammenhängt. Die Polizeistellen in beiden Städten seien „in einem engen Austausch“, sagte ein Sprecher der Polizei Recklinghausen am Samstag der dpa.

+ Bei den Streitbeteiligten handelte es sich wohl um Mitglieder zweier verfeindeter Großfamilien. © Markus Gayk/dpa

Nach Castrop-Rauxel: Massenschlägerei in Essener Innenstadt eskaliert

Erstmeldung vom 17. Juni, 10:53 Uhr: Essen – In der Nacht von Freitag (16. Juni) auf Samstag (17. Juni) musste die Polizei in Essen zu einem Großeinsatz ausrücken. Im Innenstadtbereich waren hunderte Menschen aus mehreren Gruppen aneinandergeraten, teilte eine Polizeisprecherin mit. Es kam zu einer regelrechten Massenschlägerei. Womöglich war der Vorfall Teil eines größeren Streits, denn es wird ein Zusammenhang mit der Massenschlägerei in Castrop-Rauxel vermutet.

Massenschlägerei in Essen: Großes Chaos rund um Limbecker Platz

Auch am Samstagmorgen ist die Lage in Essen noch unklar. Wie DER WESTEN berichtet, gab es die erste Auseinandersetzung wohl gegen 22 Uhr am Limbecker Platz. Danach verteilte sich das Geschehen auf mehrere Straßen in der Gegend. Laut Polizei gibt es noch keine Informationen zu den genauen Hintergründen der Massenschlägerei. Dutzende Polizisten rückten an, um die Lage zu beruhigen, sogar ein Helikopter war im Einsatz.

„Wir sprechen vorerst von mehreren hundert Menschen“, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber dem WDR. „Es ist aber noch unmöglich, zu sagen, wer wirklich absichtlich beteiligt und wer nur zufällig dazwischen geraten ist. An einem Freitagabend ist schließlich auch das ganz normale Party-Volk unterwegs.“ Verletzte gab es aber offenbar keine.

Anfang eines Clan-Kriegs? Massenschlägereien in Essen und Caustrop-Rauxel hängen wohl zusammen

Lediglich eine Sache scheint sich abzuzeichnen: Ursache der Massenschlägerei in Essen war wohl die vorherige Auseinandersetzung in Castrop-Rauxel. „Es gibt Hinweise darauf, dass es zwischen beiden Vorfällen einen Zusammenhang gibt“, sagte eine Polizeisprecherin dem WDR. Jedoch ließe sich das aktuell noch nicht sicher bestätigen.

In Castrop-Rauxel waren am Donnerstagabend (15. Juni) über 50 Menschen zweier verfeindeter Großfamilien aufeinander losgegangen. Es kamen Baseballschläger, Eisenstangen und Messer zum Einsatz. Dabei wurden mindestens sieben Menschen teils schwer verletzt, eine Person erlitt eine Stichwunde im Bauch und wurde notoperiert. Lebensgefahr besteht seitdem aber nicht mehr. (os mit dpa)

