Dachstuhlbrand in Essen sorgt für massive Rauchentwicklung

In Essen-Kray brennt der Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes. Fenster und Türen sollen geschlossen werden, die Feuerwehr ist im Einsatz.

Essen – Feuer in Essen-Kray: Dort steht derzeit der Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes in Brand. „Aktuell brennt es in einem Gebäude in Essen-Kray. Die Straße „Am Zehnthof“ ist aktuell voll gesperrt. Eine NINA-Warnung ist aktiv“, twitterte die Feuerwehr Essen zu dem Brandereignis. Die Rauchentwicklung ist massiv; es kommt zu einer Geruchsbelästigung. Ob es verletzte Personen gibt, ist derzeit noch nicht bekannt – das Gebäude habe allerdings leer gestanden, als das Feuer entfachte. Zur Ursache des Brandes gibt es derzeit noch keine Informationen.

Feuer in Gebäude in Essen-Kray – noch keine Informationen zur Ursache oder möglichen Verletzten

Aktuell brennt es in einem Gebäude in Essen Kray. Die Straße am Zehnthof ist aktuell voll gesperrt. Eine NINA Warnung ist aktiv! #essen112 pic.twitter.com/5Yer2ACZA0 — Feuerwehr Essen (@feuerwehressen) February 2, 2023

Autofahrerinnen und -fahrer sollten die Straße „Am Zehnthof“ weiträumig erfahren; Personen in angrenzenden Wohnungen und Häusern Fenster sowie Türen schließen. „Klima- und Lüftungsanlagen sind gegebenenfalls abzuschalten!“, heißt es in der Warnmeldung der NINA-Warnapp. Dieser Text wird laufend aktualisiert. (mo)